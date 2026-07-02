Dattilo Cannolo Fest, tre serate gratuite tra cabaret e musica

02/07/2026 08:54:00

Dattilo mette insieme cannoli, cabaret e musica per tre sere di spettacoli gratuiti.

Dal 3 al 5 luglio, nell’Area Spettacoli di Villa Lungaro, il Dattilo Cannolo Fest 2026 affiancherà alla parte enogastronomica un cartellone di intrattenimento con alcuni nomi noti della comicità siciliana: Salvo La Rosa e Massimo Spata, Toti e Totino, Matranga e Minafò.

La manifestazione si svolge nella frazione di Paceco ed è promossa dalla Pro Loco Dattilo APS con il supporto delle istituzioni del territorio. Il coordinamento logistico è affidato a Peralta Production.

Venerdì 3 luglio

La prima serata si aprirà alle 18.30 con la sfilata della Banda Musicale “Città di Paceco”, diretta dal maestro Nicolò Genova.

Alle 20.30 spazio al folklore con il gruppo “Marsala Antica”, nell’ambito della rassegna “Dattilo Capitale del Folklore”.

Alle 21.30 toccherà al cabaret con Salvo La Rosa e Massimo Spata. Una scelta che punta su una comicità popolare, riconoscibile, adatta a un pubblico trasversale.

Sabato 4 luglio

Il programma di sabato partirà alle 18.30 con il gruppo folkloristico “Val di Mazara”.

Alle 19 è previsto il concerto dei Blue Monkeys. Alle 20 sarà la volta del concorso canoro “Lasciatemi Cantare”, dedicato alle giovani promesse, con la direzione artistica di Peppe Aleci e la conduzione di Ninny Bornice.

Alle 21 il palco ospiterà lo spettacolo di mentalismo di Marco Bellantuono.

Alle 21.30 arriveranno Toti e Totino, coppia storica del cabaret siciliano, con il loro repertorio costruito su dialoghi serrati, ritmo e ironia quotidiana.

Domenica 5 luglio

L’ultima serata comincerà alle 18.30 con il gruppo folklorico “I Burgisi di Marsala”.

Alle 20 andrà in scena “Tanto pe’ sogna’”, appuntamento tra teatro e musica con Rosaria Bonfiglio, Gioele Corso, Piero Corso e Salvo Graziano.

Alle 21 si terrà la sesta edizione del “Premio 91027 – Eccellenze della Città di Paceco”, condotta da Ninny Bornice e Jana Cardinale.

Il finale, alle 21.30, sarà affidato a Matranga e Minafò. Il duo palermitano chiuderà il cartellone con sketch e personaggi che ne hanno segnato il percorso teatrale e televisivo.

Il festival

Il Dattilo Cannolo Fest conferma la formula che negli anni ha trasformato la frazione pacecota in una meta estiva per visitatori e appassionati di gastronomia siciliana.

Il cannolo resta il centro della manifestazione, ma attorno al dolce simbolo di Dattilo si costruisce un programma più ampio: spettacoli, musica, folklore, premi, concorsi e momenti dedicati alle tradizioni locali.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Siciliana, dal Comune di Paceco, dal Libero Consorzio Comunale di Trapani e da Unioncamere Sicilia, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Tutti gli spettacoli dell’Area Spettacoli di Villa Lungaro sono a ingresso libero. Informazioni sul sito dattilocannolofest.it.



