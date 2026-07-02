Vertical Summer Tour 2026 a San Vito Lo Capo dal 21 al 23 agosto

02/07/2026 17:54:00

Dal 21 al 23 agosto 2026 la spiaggia di San Vito Lo Capo ospiterà una delle tappe del Vertical Summer Tour 2026, il villaggio itinerante dedicato a sport, musica e intrattenimento che ogni estate anima alcune delle località balneari più frequentate d’Italia.

Per chi si trova in vacanza nella provincia di Trapani, l’appuntamento è una buona occasione per vivere San Vito Lo Capo non solo come meta di mare, ma anche come luogo di eventi, animazione e divertimento direttamente sulla spiaggia.

Il format del Vertical Summer Tour prevede un vero e proprio villaggio gratuito in riva al mare, con attività sportive, giochi, momenti di intrattenimento, musica e animazione durante la giornata. Un evento pensato per coinvolgere giovani, famiglie e turisti che vogliono aggiungere qualcosa di diverso alla classica giornata balneare.

La tappa sanvitese arriva nel pieno della stagione estiva, in un periodo in cui San Vito Lo Capo è tra le mete più richieste della Sicilia occidentale. Chi soggiorna in zona potrà quindi alternare mare, passeggiate nel centro del paese e partecipazione alle attività del tour.

Il Vertical Summer Tour 2026 è legato anche al mondo di Radio Deejay e porta con sé l’atmosfera dei grandi eventi estivi: musica, dj set, animazione e appuntamenti pensati per creare movimento sulla spiaggia. Tra gli ospiti indicati per la tappa di San Vito Lo Capo figura anche Fargetta, nome noto della musica dance e radiofonica italiana.

L’evento è particolarmente adatto a chi cerca un appuntamento leggero, movimentato e facile da raggiungere, senza rinunciare al mare e alla spiaggia. Una proposta interessante anche per chi soggiorna a Trapani o nei comuni vicini e vuole programmare una giornata a San Vito Lo Capo.

Per chi desidera fermarsi qualche giorno, è possibile consultare le strutture disponibili tra i B&B a San Vito Lo Capo. Per completare la giornata, può essere utile anche dare un’occhiata ai ristoranti a San Vito Lo Capo, tra locali sul mare, cucina siciliana e indirizzi nel centro del paese.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle tappe è possibile consultare il sito ufficiale del Vertical Summer Tour: https://verticaltour.it/



