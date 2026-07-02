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Se ne sono andati

Se ne sono andati
02/07/2026 12:21:00

Trapani, addio a Maria Teresa Serraino Fanzone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782987033-0-trapani-addio-a-maria-teresa-serraino-fanzone.jpg

Si è spenta ieri Maria Teresa Serraino Fanzone, moglie affettuosa, madre premurosa e nonna indimenticabile.

Ne danno il triste annuncio Giacomo con Tato, Maria Grazia, Alessandro con Valeria, Viola e Romeo, insieme ai familiari che la ricordano con immenso affetto.

Per chi desiderasse renderle l’ultimo saluto, la camera ardente è allestita oggi, giovedì 2 luglio, dalle ore 16:00 alle 21:00, presso la Casa del Commiato Colletta, in via Trapani 13, a Valderice.
I funerali invece, saranno celebrati domani venerdì 3 luglio alle ore 9:30 nella Chiesa della Madonna di Fatima, a Trapani.

Il servizio funebre è curato dall’Impresa Funebre Colletta Pietro & C., con sede a Valderice.


Se ne sono andati | 2026-07-01 11:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/marsala-addio-a-pietro-pulizzi-250.jpg

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Se ne sono andati | 2026-07-02 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782987033-0-trapani-addio-a-maria-teresa-serraino-fanzone.jpg

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