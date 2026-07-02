Trapani, addio a Maria Teresa Serraino Fanzone

Si è spenta ieri Maria Teresa Serraino Fanzone, moglie affettuosa, madre premurosa e nonna indimenticabile.
Ne danno il triste annuncio Giacomo con Tato, Maria Grazia, Alessandro con Valeria, Viola e Romeo, insieme ai familiari che la ricordano con immenso affetto.
Per chi desiderasse renderle l’ultimo saluto, la camera ardente è allestita oggi, giovedì 2 luglio, dalle ore 16:00 alle 21:00, presso la Casa del Commiato Colletta, in via Trapani 13, a Valderice.
I funerali invece, saranno celebrati domani venerdì 3 luglio alle ore 9:30 nella Chiesa della Madonna di Fatima, a Trapani.
Il servizio funebre è curato dall’Impresa Funebre Colletta Pietro & C., con sede a Valderice.