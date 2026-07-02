Verde pubblico a Marsala, l'ex assessore Di Girolamo: “Bisogna conferire sfalci e potature”

02/07/2026 23:00:00

La gestione degli sfalci e dei residui vegetali prodotti dagli interventi di manutenzione del verde torna al centro del dibattito amministrativo cittadino. A sollevare la questione è il consigliere comunale Di Girolamo, che ha portato all’attenzione dell’Amministrazione le difficoltà segnalate da diversi operatori del settore.

Secondo quanto riferito, giardinieri e imprese che operano sul territorio si trovano spesso in difficoltà nella fase successiva ai lavori di scerbatura e potatura, a causa dell’assenza di un sistema chiaro e strutturato per il conferimento del materiale di risulta.

“Operatori in difficoltà nonostante il rispetto delle regole”

«Numerosi operatori del settore evidenziano le difficoltà che incontrano, al termine degli interventi di manutenzione del verde, nel conferire gli sfalci, le potature e il materiale derivante dalle scerbature» afferma il consigliere Di Girolamo. «È una situazione che crea disagi a chi lavora nel rispetto delle regole e che merita una risposta concreta».

Una criticità che, secondo il consigliere, finisce per penalizzare proprio chi opera nel rispetto della normativa ambientale e delle disposizioni sui rifiuti.

L’ipotesi: servizio dedicato o convenzioni

Per superare l’attuale situazione, viene proposta l’attivazione di un servizio specifico rivolto ai manutentori del verde oppure, in alternativa, la stipula di convenzioni con il gestore del servizio rifiuti o con impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti vegetali.

L’obiettivo è garantire un percorso di conferimento regolare, tracciabile e conforme alla normativa vigente, evitando accumuli o difficoltà operative per le imprese.

Il nodo del nuovo appalto rifiuti

Un passaggio centrale riguarda anche il futuro della gestione del servizio di raccolta. Il consigliere sottolinea come la prossima scadenza del contratto rappresenti un’occasione utile per introdurre nuove soluzioni organizzative.

«Considerato che il contratto per il servizio di gestione dei rifiuti è in prossima scadenza – afferma Di Girolamo – questo rappresenta il momento più opportuno per inserire nel nuovo affidamento soluzioni che rispondano alle esigenze degli operatori del settore».

Verso una modifica del regolamento comunale

Tra le proposte figura anche la revisione del regolamento comunale sui rifiuti, con l’introduzione di norme più dettagliate sulle modalità di conferimento degli sfalci, delle potature e dei residui vegetali prodotti da attività professionali.

L’obiettivo, secondo il consigliere, è quello di rendere più chiaro il quadro normativo e migliorare l’organizzazione complessiva del servizio.

“Più efficienza e tutela per chi lavora correttamente”

«L’obiettivo non è soltanto quello di risolvere un problema segnalato da molte imprese del territorio, ma anche di offrire un servizio più efficiente, sostenere chi opera nel rispetto delle regole e favorire una gestione dei rifiuti sempre più ordinata e rispettosa dell’ambiente» conclude Di Girolamo, auspicando che la proposta possa essere esaminata dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale.



