Marsala, la Sindaca Patti assegna le deleghe alla sua mezza Giunta

02/07/2026 08:38:00

Dopo quasi cinquanta giorni dall'elezione della sindaca Andreana Patti, arriva finalmente un tassello atteso: l'assegnazione delle deleghe ai quattro assessori già in carica. Il decreto sindacale è stato firmato il 1° luglio e le attribuzioni sono state rese note oggi, 2 luglio.

Resta però irrisolto il nodo politico principale. La squadra di governo è ancora incompleta: mancano degli assessori, non è stato ancora nominato il vicesindaco e fino ad oggi gli assessori erano rimasti senza deleghe, mentre continuano le trattative nella maggioranza che sostiene la sindaca.

Con il provvedimento firmato da Patti, le competenze vengono così ripartite:

Salvatore Vullo si occuperà di Polizia Municipale, Protezione Civile, Affari Legali, Servizi Demografici, Personale, Canile e Tutela degli Animali.

Enrico La Sala avrà le deleghe a Innovazione, Transizione Digitale e Smart City, Open Data e Governo dei Dati, Politiche Giovanili e Partecipazione Civica, Politiche Culturali e Sportive, Attività Produttive e Città Diffusa.

Daniele Nuccio seguirà Politiche Ambientali e Transizione Ecologica, Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti (SRR), Economia Circolare e Comunità Energetiche, Spiagge, Finanze, Tributi e Bilancio, oltre al Coordinamento e all'Attuazione del Programma.

Anna Caliò avrà invece le deleghe ai Servizi Sociali e Socio-Sanitari, Pari Opportunità e Parità di Genere, Pubblica Istruzione e rapporti con l'Istituzione Marsala Schola, nonché all'Attuazione del Piano di Zona.

Come specificato nel decreto, tutte le competenze non espressamente delegate rimangono in capo alla sindaca Andreana Patti.

L'assegnazione delle deleghe consente finalmente ai quattro assessori di entrare pienamente nell'operatività amministrativa. Ma sul piano politico la partita resta aperta. La maggioranza continua infatti a lavorare per completare la Giunta, definire gli ultimi equilibri tra le forze della coalizione e individuare il futuro vicesindaco. Un percorso che, a cinquanta giorni dall'insediamento della nuova amministrazione, continua ad alimentare le critiche delle opposizioni, che nelle ultime ore hanno parlato di una città "ostaggio delle trattative".



