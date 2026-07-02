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» Native
02/07/2026 18:30:00

Inaugurato il nuovo showroom Gaspare Mirrione Spa a Trapani: design e cultura del legno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/inaugurato-il-nuovo-showroom-gaspare-mirrione-spa-a-trapani-design-e-cultura-del-legno-450.jpg

Trapani – Gaspare Mirrione S.p.A. segna una nuova importante tappa nel suo percorso di crescita con l'apertura ufficiale del suo nuovo showroom a Trapani (in Via Nino Bixio, 98). Inaugurato lo scorso 27 giugno con un evento esclusivo, lo spazio si propone come il nuovo punto di riferimento sul territorio per l’evoluzione dell’abitare e il design contemporaneo.

Il nuovo showroom è stato progettato per rispondere alle esigenze di professionisti (architetti, designer, progettisti), imprese e privati. Al suo interno, i clienti possono toccare con mano una selezione esclusiva di materiali, finiture e soluzioni all'avanguardia, con un focus particolare sulle strutture in legno contemporanee e sul design degli arredi interni ed esterni.

"Questa apertura rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di sviluppo", spiega Elena Artale, CEO dell’Azienda. " Con il nuovo showroom di Trapani abbiamo voluto accorciare le distanze, offrendo una presenza fisica sul territorio che ci permetta di essere concretamente vicini ai nostri clienti di quest'area. Vogliamo promuovere una nuova cultura progettuale che metta al centro la qualità, l'estetica e l'ecosostenibilità, offrendo soluzioni su misura capaci di valorizzare ogni tipo di spazio."

L’evento di inaugurazione ha registrato una grande partecipazione, riunendo partner, clienti e professionisti del settore in una serata dedicata alla celebrazione del design e dell'innovazione architettonica.
Il nuovo showroom di Trapani è ufficialmente aperto al pubblico e pronto a guidare i clienti nella progettazione dei propri spazi, coniugando la grande tradizione e affidabilità del marchio Gaspare Mirrione S.p.A. con le ultime tendenze del vivere contemporaneo.

Contatti Gaspare Mirrione SpA
Indirizzo stabilimento: Zona Industriale, Contrada Strasatto snc - Castelvetrano (TP) 
Indirizzo nuovo Showroom: Via Nino Bixio n. 98, Trapani
Sito web: mirrione.it
Email: info@mirrionelegnami.it
Telefono: 0924 45265 - 351 9079641

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 02/07/2026
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