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Istituzioni
02/07/2026 19:17:00

Nuovi funzionari alla Questura di Trapani: sono tre commissari, ecco dove vanno 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1783012734-0-nuovi-funzionari-alla-questura-di-trapani-sono-tre-commissari-ecco-dove-vanno.jpg

La Questura di Trapani si rafforza con l'arrivo di tre nuovi funzionari della Polizia di Stato. Il questore Egidio Di Giannantonio ha accolto nei giorni scorsi i commissari Giovanni Vitrano, Laura Vivirito e Federica (Laura) Marino, che hanno appena concluso il 114° corso di formazione per commissari alla Scuola Superiore di Polizia e sono stati assegnati agli uffici della provincia.

 

Giovanni Vitrano ad Alcamo

Il commissario Giovanni Vitrano, 29 anni, originario di Palermo, è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo e ha successivamente conseguito due master di II livello alla Luiss Guido Carli di Roma, in Diritto amministrativo e in Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza.

Dopo un periodo di tirocinio presso il Tribunale civile e penale di Palermo, è entrato nella Polizia di Stato come vice ispettore, prestando servizio alla Squadra Mobile di Pisa. A Trapani è stato destinato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, dove svolgerà le funzioni di funzionario addetto.

 

Laura Vivirito all'Ufficio Immigrazione

Ha 27 anni ed è anche lei palermitana il commissario Laura Vivirito. Laureata in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha maturato esperienze presso la Procura della Repubblica e la Corte d'Appello di Milano, ottenendo nel 2025 anche l'abilitazione alla professione forense.

Terminato il corso alla Scuola Superiore di Polizia, è stata assegnata all'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani.

 

Federica Marino all'Ufficio di Gabinetto

Il terzo nuovo funzionario è il commissario Federica (Laura) Marino, 29 anni, anch'essa di Palermo. Dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo, ha conseguito due master alla Luiss Guido Carli di Roma negli stessi ambiti di specializzazione amministrativa e manageriale.

Prima della nomina a commissario aveva prestato servizio come vice ispettore alla DIGOS della Questura di Pisa. A Trapani è stata assegnata, temporaneamente, all'Ufficio di Gabinetto.

 

Rafforzati gli organici della Polizia di Stato

L'arrivo dei tre giovani commissari rappresenta un ulteriore rafforzamento degli organici della Polizia di Stato in provincia di Trapani, con nuove risorse destinate sia agli uffici della Questura sia al Commissariato di Alcamo, in un'ottica di potenziamento dei servizi di sicurezza e di assistenza ai cittadini.









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