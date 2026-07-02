Marsala, scontro tra auto e moto sulla Statale 115: motociclista in ospedale

02/07/2026 17:16:00

Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 115 Marsala-Mazara del Vallo, all'altezza del Megamarket, in contrada Terrenove.

Un'auto si è scontrata con una moto di grossa cilindrata. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Il motociclista è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Marsala, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Tra le ipotesi al vaglio degli agenti vi sarebbe una manovra di svolta a sinistra dell'autovettura, mentre la moto sopraggiungeva da Mazara in direzione Marsala. Saranno gli accertamenti a chiarire eventuali responsabilità.

L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la SS115 durante le operazioni di soccorso e per i rilievi.



