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Cronaca

» Incidenti
02/07/2026 22:17:00

Grave incidente a Favignana, scooter contro un pulmino: due ragazze trasferite in elicottero a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1783023538-0-grave-incidente-a-favignana-scooter-contro-un-pulmino-due-ragazze-trasferite-in-elicottero-a-palermo.jpg

Momenti di grande paura questa mattina, intorno alle 10.40, a Favignana, dove uno scooter con a bordo due ragazze si è scontrato frontalmente con un pulmino adibito al trasporto di passeggeri. L'impatto è stato molto violento e ha richiesto un delicato intervento di soccorso.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto si è trovato davanti a una situazione particolarmente complessa. Una delle due giovani era infatti rimasta incastrata con una gamba e la coscia nel telaio dello scooter.

 

Il difficile intervento dei soccorritori

 

Dopo aver messo in sicurezza l'area dell'incidente, i sanitari hanno eseguito una lunga e delicata operazione di estricazione. Smontando progressivamente alcune parti del mezzo, sono riusciti a liberare l'arto della ragazza, che è stata quindi immobilizzata e affidata alle cure mediche.

Entrambe le ferite sono state trasportate al Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) di Favignana dell'Asp di Trapani, dove sono state stabilizzate.

 

I traumi riportati

 

La giovane rimasta incastrata ha riportato un trauma facciale, la frattura di un braccio e un grave trauma a una gamba. L'altra ragazza ha invece riportato la frattura della mandibola.

Considerata la gravità delle lesioni, è stato disposto il trasferimento di entrambe in elicottero all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove saranno sottoposte alle cure specialistiche necessarie.

Secondo le prime informazioni, nonostante le importanti ferite riportate, nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

 

Indagini sulla dinamica

 

I Carabinieri della stazione di Favignana hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro tra lo scooter e il pulmino e accertare eventuali responsabilità.

 

 

 

 

 









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