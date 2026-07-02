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Economia
02/07/2026 11:25:00

Trapani, TTEP realizzerà un impianto di accumulo energetico da 200 MWh

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/trapani-ttep-realizzera-un-impianto-di-accumulo-energetico-da-200-mwh-450.jpg

 

La centrale termoelettrica di Trapani, a Misiliscemi, conferma il proprio ruolo strategico per la sicurezza del sistema elettrico nella Sicilia occidentale. È quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità 2025 di EP Produzione, oggi TTEP Italia.

 

Il documento racconta i risultati dell’ultimo esercizio precedente all’ingresso in TTEP e al cambio di denominazione sociale in TTEP Italia.

La centrale di Trapani ha una potenza netta complessiva di 213 megawatt ed è composta da due turbogas a ciclo aperto alimentati a gas naturale.

L’impianto svolge una funzione importante anche in caso di disservizi della rete elettrica, grazie alla capacità di avvio autonomo, il cosiddetto black start, che consente di contribuire al ripristino del sistema.

 

Nel percorso di decarbonizzazione, un ruolo centrale è affidato ai sistemi di accumulo energetico. Nel 2025 la società ha portato avanti lo sviluppo di soluzioni BESS, batterie per lo stoccaggio dell’energia, per una capacità complessiva di 540 MWh.

 

Tra questi progetti c’è il Trapani BESS, da 200 MWh. L’iniziativa ha ottenuto tutte le autorizzazioni nel 2025 e prevede l’avvio dei lavori nel 2026.

Il sistema di accumulo servirà a rafforzare flessibilità e resilienza della rete elettrica, favorendo l’integrazione delle fonti rinnovabili.

 

“Il 2025 ha rappresentato un anno importante per il percorso industriale della società, segnato da risultati significativi sul piano operativo e progettuale”, dichiara Luca Alippi, amministratore delegato di EP Produzione fino al 28 febbraio 2026. “La centrale di Trapani conferma il proprio ruolo strategico per la sicurezza del sistema elettrico nella Sicilia occidentale, anche grazie alla funzione di black start, e guarda al futuro attraverso lo sviluppo dei sistemi di accumulo”.

Per Andrea Ghiselli, amministratore delegato di TTEP Italia dal primo marzo 2026, il bilancio “restituisce la solidità della base industriale, operativa e professionale su cui TTEP Italia svilupperà il proprio percorso di crescita”.

 

“Ci impegneremo per dare continuità a quanto costruito – aggiunge Ghiselli – valorizzando competenze, asset e radicamento territoriale e contribuendo con responsabilità alla sicurezza energetica del Paese e alla transizione del sistema elettrico”.









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