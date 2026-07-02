Pantelleria, dalla Regione 500 mila euro per il ripristino della via Kadduggia

02/07/2026 16:00:00

La Regione Siciliana finanzierà i lavori di ripristino della strada comunale che collega l’aeroporto di Pantelleria con la strada provinciale 54.

La giunta di governo, su proposta del presidente Renato Schifani, ha approvato la concessione di un contributo straordinario di 509.000 euro in favore del Comune dell’isola in provincia di Trapani per consentire l’esecuzione degli interventi volti a garantire adeguate condizioni di sicurezza, decoro e fruibilità della via Kadduggia. Nei giorni scorsi era arrivata la richiesta di un contributo dal sindaco di Pantelleria per finanziare i lavori.



