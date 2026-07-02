Marsala, stop ai rientri pomeridiani in Comune fino a settembre

Cambia l'orario di lavoro estivo al Comune di Marsala.
A partire da lunedì 14 luglio e fino al 3 settembre, i dipendenti comunali non effettueranno i consueti rientri pomeridiani del martedì e del giovedì. Durante questo periodo, gli uffici garantiranno il servizio al pubblico esclusivamente nella fascia antimeridiana, dal lunedì al venerdì.
La disposizione, adottata dall'Amministrazione comunale in occasione del periodo estivo, non riguarderà però tutti i lavoratori.
Resterà infatti operativo il personale impegnato nei servizi essenziali, per i quali sarà garantita la continuità delle attività senza modifiche all'organizzazione del lavoro.
Il provvedimento prevede inoltre un margine di flessibilità. I dirigenti dei vari settori dovranno infatti vigilare sull'andamento dei procedimenti amministrativi e sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
Qualora se ne ravvisi la necessità, potranno autorizzare deroghe alla sospensione dei rientri pomeridiani per il personale interessato, così da evitare rallentamenti nelle pratiche o ritardi nell'erogazione dei servizi.
Le ore di lavoro non effettuate durante il periodo di sospensione saranno recuperate successivamente, secondo le modalità che saranno definite dal dirigente del settore Risorse Umane.
La rimodulazione dell'orario estivo rappresenta una prassi adottata da numerosi enti locali durante i mesi più caldi dell'anno. L'obiettivo è quello di adeguare l'organizzazione del lavoro al fisiologico calo dell'affluenza agli sportelli nel periodo estivo, garantendo al tempo stesso il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi essenziali destinati ai cittadini.