Marsala,  il dj set nell'atrio del Comune: "Un errore, faremo solo sottofondo ..."

02/07/2026 15:25:00

Dopo l'articolo pubblicato da Tp24 arrivano i chiarimenti di Vito Alagna, gestore del bar comunale, sull'evento in programma il 4 luglio nell'atrio del Palazzo Municipale. Il Comune, assicura Alagna, non ha alcun coinvolgimento nell'organizzazione della serata e il logo dell'ente è comparso sulla locandina per un errore del grafico.

"L'evento del 4 luglio è organizzato esclusivamente dal nostro locale senza alcun patrocinio del Comune" scrive Alagna alla redazione.

Secondo quanto riferito, il simbolo del Comune di Marsala inserito nella grafica promozionale è stato utilizzato senza autorizzazione. "Il logo del Comune sulle locandine è stato inserito erroneamente dal grafico senza autorizzazione", precisa.

"Non sarà una serata da ballo"

Il chiarimento più importante riguarda però la natura dell'iniziativa.

Dopo le osservazioni sollevate da Tp24 sulle autorizzazioni necessarie per gli spettacoli danzanti, Alagna spiega che non si tratterà di una serata con ballo, ma di un semplice intrattenimento musicale: "A scanso di equivoci abbiamo regolare SCIA musicale, regolare autorizzazione al suolo pubblico e la serata è stata comunicata all'amministrazione come semplice serata di intrattenimento musicale, come è giusto fare in questi casi".

In altre parole, si tratta di una SCIA per musica di ascolto, che non comprende attività di pubblico spettacolo con ballo. E' una precisazione importante, perchè sono tanti i locali, bar e non solo, che fanno musica da ballo senza autorizzazione.

Una comunicazione che aveva generato equivoci

Proprio la locandina aveva alimentato numerosi interrogativi.

La presenza del logo del Comune, unita alla dicitura "Downtown Saturday" e alla presenza di due dj, lasciava infatti intendere che si trattasse di un evento istituzionale o comunque patrocinato dall'amministrazione comunale, oltre che di una vera e propria serata danzante.

Resta il tema della programmazione estiva

I chiarimenti di Alagna fanno dunque luce sull'organizzazione dell'evento e sulla tipologia dell'intrattenimento previsto.

Resta però aperta una questione più ampia, che Tp24 aveva evidenziato: a inizio luglio Marsala non conosce ancora il programma dell'estate 2026. L'amministrazione comunale non ha presentato un cartellone organico delle iniziative culturali e turistiche, mentre resta senza novità anche il progetto del cinema all'aperto nel complesso San Pietro, annunciato nei mesi scorsi.

In questo contesto, la locandina del 4 luglio è diventata, suo malgrado, il primo evento estivo a far discutere la città.



