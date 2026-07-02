Marsala, "Emergenza Sarco" rientrata: revocate le misure precauzionali

02/07/2026 18:21:00

A Marsala si chiude ufficialmente la fase di emergenza legata all’incendio che aveva interessato l’azienda Sarco. Con una nuova ordinanza sindacale, l’Amministrazione comunale ha disposto la revoca del precedente provvedimento, sancendo così la cessazione di tutte le misure precauzionali adottate nei giorni scorsi.

Il provvedimento, firmato dalla sindaca Andreana Patti, arriva dopo gli esiti degli accertamenti tecnici e dei monitoraggi ambientali che hanno evidenziato valori rientranti nei limiti previsti dalla normativa vigente. Dalle verifiche effettuate non emergerebbero criticità riconducibili a contaminazioni conseguenti al rogo sviluppatosi nell’impianto.

Monitoraggi nella norma, stop alle restrizioni

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, le analisi ambientali hanno escluso situazioni di rischio tali da giustificare il mantenimento delle misure cautelative adottate a scopo preventivo nelle fasi immediatamente successive all’incendio.

La decisione segna quindi la conclusione della fase emergenziale, attivata per tutelare la salute pubblica e gestita attraverso il coordinamento tra amministrazione comunale e enti competenti.

La posizione dell’Amministrazione

Nel provvedimento, l’Amministrazione sottolinea il lavoro svolto nelle ultime settimane in chiave precauzionale e il ruolo della rete istituzionale coinvolta nella gestione dell’emergenza. La sindaca Patti ha espresso apprezzamento per la collaborazione tra uffici comunali e organismi tecnici, che ha permesso di accelerare le verifiche e ridurre i tempi di gestione della criticità. Con la nuova ordinanza, dunque, rientrano tutte le restrizioni adottate nelle aree interessate, segnando il ritorno alla normalità dopo la fase di attenzione legata all’incendio.



