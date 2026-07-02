Gibellina. Tre delibere per i tributi, c'è anche la rottamazione

02/07/2026 17:00:00

Tre delibere in materia di tributi. Le ha approvate il Consiglio comunale di Gibellina all'unanimità. Nello specifico, l’adesione alla «rottamazione quinquies» che permetterà di rateizzare fino a 54 rate bimestrali le cartelle notificate dall'Agenzia delle entrate Riscossione (ex Riscossione Sicilia); la regolamentazione della definizione agevolata che consentirà di rateizzare fino a 24 rate trimestrali tutti i tributi scaduti e non pagati fino al 31 dicembre 2025; un regolamento delle entrate che introduce premialità per i contribuenti che decidono di autorizzare l’addebito in conto corrente o che autorizzano il Comune a notificare gli atti ad un loro indirizzo pec.



Gli atti sono stati illustrati dall’assessore alle Finanze, Vito Antonio Bonanno, che commenta: «Abbiamo lavorato intensamente per dotare il Comune di alcuni strumenti di facilitazione del rapporto con i cittadini in materia tributaria. Si tratta di cambiare paradigma, passando da un’impostazione autoritaria ad un rapporto di vera collaborazione, da un lato introducendo strumenti di dialogo preventivo con chi non risulta in regola coi doveri tributari verso l'ente e dall’altro offrendo strumenti per chiudere i debiti pregressi, dando tempo e abolendo sanzioni e interessi. Occorre portare avanti un dialogo franco con tutti i cittadini e gli operatori economici: pagare le tasse - chiarisce Bonanno - è un dovere anche di solidarietà verso la comunità, perché l’erogazione dei servizi soprattutto a favore dei soggetti più fragili dipende dalla capacità del Comune di raccogliere e riscuotere i tributi. Sotto questo profilo, di recente la Corte dei conti ha richiamato l’ente a migliorare la riscossione per alleggerire il peso dei pesanti accantonamenti che non consentono di spendere tutte le risorse previste, a causa dell’obbligo di sterilizzare il rischio di mancata riscossione che al momento è molto alto. Con questi tre provvedimenti, da un lato introduciamo la rottamazione delle vecchie cartelle affidate all’Agenzia delle entrate e di dilazionare il pagamento di quelle affidate più recentemente ad un concessionario privato, evitando di pagare sanzioni e interessi; dall’altro, introduciamo alcune premialità per coloro che raccolgono l’invito ad instaurare un rapporto di leale collaborazione con l’ufficio tributi autorizzando l’addebito in conto corrente della Tari o autorizzando tutte le comunicazioni su un indirizzo di posta elettronica certificata».



Si tratta, in sintesi, di strumenti di «tax compliance», legati all'adempimento spontaneo e corretto degli obblighi tributari, che «ci consentono peraltro di aderire - svela l'assessore - al riparto del fondo straordinario regionale da cinque milioni di euro, riservato dalla Regione ai comuni che entro il 30 giugno introducono strumenti di efficientamento della riscossione. Puntiamo, infine, a introdurre entro un anno il Portale del contribuente, per consentire a tutti di accedere da remoto alla propria situazione tributaria rendendo i rapporti trasparenti, semplificando il dialogo e prevenendo eventuali errori delle nostre banche dati. L’obiettivo è quello di ridurre il "tax gap", avvicinando quanto più possibile il divario tra gettito atteso e gettito effettivo. Sono misure che, peraltro, rispondono alle più recenti indicazioni della Corte dei conti».



