Estate: nuova viabilità a Tre Fontane, navetta gratuita a Castellammare

02/07/2026 13:37:00

Con l'arrivo del pieno della stagione estiva, i Comuni della provincia di Trapani mettono mano alla viabilità per gestire l'aumento delle presenze turistiche e rendere più vivibili i centri balneari. Da Tre Fontane a Castellammare del Golfo arrivano nuove ordinanze e servizi dedicati a residenti e visitatori.

Tre Fontane, stop a ZTL e strisce blu: arriva l'isola pedonale

A Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara, l'amministrazione comunale ha introdotto una nuova organizzazione della circolazione per l'estate 2026.

La principale novità è l'abolizione di tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL). Scompare anche la sosta a pagamento: per l'intero 2026 non saranno infatti attive le strisce blu.

Al loro posto viene istituita un'isola pedonale nelle aree centrali della località, con orari differenziati tra fine settimana e giorni feriali.

Nei sabati e nelle domeniche, dalle 19:30 alle 21:30, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra piazza Favoroso, viale Nicolò Gentile e via Firenze. Dalle 21:30 fino alle 3 del mattino l'area pedonale sarà estesa fino all'intersezione con via Giuseppe Fava.

Dal lunedì al venerdì, invece, l'isola pedonale sarà in vigore dalle 21:30 alle 3, nel tratto compreso tra via Trapani e l'intersezione con via Giuseppe Fava.

Restano sempre garantiti gli accessi ai mezzi di soccorso, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, ai veicoli comunali, ai mezzi autorizzati e ai veicoli al servizio delle persone con disabilità.

L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è rendere Tre Fontane più sicura, accogliente e fruibile durante i mesi estivi, favorendo la passeggiata serale e la vivibilità del lungomare.

Castellammare del Golfo, parte la navetta gratuita per il centro

Novità anche a Castellammare del Golfo, dove da venerdì debutta il servizio di navetta gratuita che collegherà il grande parcheggio situato nei pressi del campo sportivo con i Quattro Canti, cuore del centro storico.

Gli automobilisti pagheranno soltanto il parcheggio, al costo di 2 euro, mentre il trasporto con la navetta sarà completamente gratuito.

Il servizio sarà attivo nei primi due fine settimana di luglio, dal venerdì alla domenica. A partire dal 17 luglio e fino al 31 agosto la navetta circolerà invece tutti i giorni.

Gli orari di esercizio sono compresi tra le 19 e le 2 di notte, per consentire a residenti e turisti di raggiungere comodamente il centro senza dover affrontare traffico e ricerca del parcheggio.

L'iniziativa punta a ridurre la congestione veicolare nelle ore serali e a rendere più sostenibile la mobilità durante il periodo di maggiore afflusso turistico.



