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» Dai Comuni
02/07/2026 19:07:00

Al via il bus navetta gratuito per Alcamo Marina 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1783012214-0-al-via-il-bus-navetta-gratuito-per-alcamo-marina.jpg

Da oggi, 2 luglio, è tornato in funzione il servizio di bus navetta gratuito che collega il centro di Alcamo con Alcamo Marina. Il servizio, finanziato dal Comune e gestito dalla Reginella Bus s.r.l., accompagnerà residenti e turisti per tutta l'estate, con corse dedicate anche in occasione di alcune ricorrenze religiose.

Due linee per raggiungere il mare

 

La principale novità di quest'anno è l'introduzione di due diverse linee.

La Linea 1 collega piazza della Repubblica ad Alcamo Marina lungo la SP55, effettuando anche fermate nei pressi dei cimiteri comunali.

La Linea 2, invece, percorre l'intero litorale di Alcamo Marina, da contrada Magazzinazzi fino a Calatubo (Lido Greg), attraversando via Carmine Apuzzo e via Salvatore Falcetta.

Fino al 7 settembre saranno garantite 12 corse giornaliere sulla linea centrale e 22 corse lungo il litorale, per un totale di 34 collegamenti al giorno, tutti completamente gratuiti.

 

Servizio anche per Madonna dell'Alto e Commemorazione dei Defunti

Il servizio sarà attivo anche in occasione di due appuntamenti particolarmente sentiti dalla comunità.

L'8 settembre, per la festa della Madonna dell'Alto, sarà disponibile una navetta dedicata con 12 corse tra il centro cittadino e il santuario sul Monte Bonifato.

L'1 e 2 novembre, invece, saranno effettuate 24 corse giornaliere per facilitare gli spostamenti verso i cimiteri comunali.

 

Surdi e Lombardo: "Un servizio utile per cittadini e turisti"

Il sindaco Domenico Surdi e l'assessore alla Viabilità Vito Lombardo sottolineano come il nuovo assetto del servizio risponda meglio alle esigenze di residenti e visitatori.

«Quest'anno il servizio cambia modalità con due linee distinte che consentono sia di raggiungere Alcamo Marina dal centro sia di muoversi agevolmente lungo tutto il litorale. È un'opportunità importante per chi sceglie il trasporto pubblico e per chi desidera vivere la località balneare senza utilizzare l'auto», spiegano.

L'amministrazione conferma inoltre la gratuità del servizio anche per i collegamenti con il santuario della Madonna dell'Alto e con i cimiteri comunali durante la commemorazione dei defunti.









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