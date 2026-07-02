Inner Wheel Trapani: Gisella Stampa é la nuova presidente

02/07/2026 11:03:00

É tempo di cambiamenti anche nei club service e nei movimenti che animano gli spazi sociali del trapanese.

L'Inner Wheel Club di Trapani rinnova i propri vertici e si prepara a un nuovo anno di attività nel segno del servizio, dell'amicizia e dell'impegno sociale.

Domenica 28 giugno, nella cornice del Resort Parco degli Aromi di Valderice, si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio di collare, appuntamento che ogni anno sancisce il cambio della presidenza e l'avvio del nuovo anno sociale.

Alla presenza delle socie del club, delle rappresentanti degli Inner Wheel Club di Selinunte-Cave di Cusa e Campobello di Mazara-Costa dei Saraceni, dei rappresentanti dei Rotary Club di Trapani, Trapani-Erice e Birgi-Mozia e delle delegazioni della Fidapa di Trapani e Paceco, la presidente uscente Gianfranca Basiricò Strazzera ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel corso del 2025-2026, ripercorrendo i principali progetti realizzati a favore della comunità e ringraziando le socie per il lavoro svolto.

Il collare è quindi passato a Gisella Stampa, che guiderà il club nell'anno sociale 2026-2027. Nel suo intervento, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, la neo presidente ha presentato il nuovo consiglio direttivo che l'affiancherà nel corso del mandato.

La vicepresidente sarà Maria Concetta Serse, mentre l'incarico di segretaria è stato affidato a Mirella Cardella Maltese. Patrizia Barbera ricoprirà il ruolo di tesoriera, Mariella Sugameli Campo seguirà i Servizi Internazionali e Giuseppina Stampa sarà l'addetta stampa del club. Delegata al Distretto sarà Giuseppina Castiglione Levante, affiancata dalla supplente Rosalba Rallo Baiata. Completano il direttivo le consigliere Dominique Cusenza Ditta, Cinzia Saura Panfalone, Angela Pollina D'Angelo e Patrizia Ernandez Cassaro.

A impreziosire la cerimonia è stata la presenza della Past Presidente Nazionale Nuccia Salvo, socia decana del club trapanese, che ha concluso l'incontro con un intervento dedicato ai valori fondanti dell'associazione.

L'Inner Wheel è una delle più grandi organizzazioni femminili di servizio al mondo.

Nata nel 1924 a Manchester su iniziativa dell'infermiera Margarette Golding, si è progressivamente diffusa in oltre cento Paesi, promuovendo attività di solidarietà, amicizia e comprensione internazionale. Pur mantenendo uno storico legame con il mondo rotariano, l'associazione è autonoma e realizza iniziative benefiche, culturali e sociali a sostegno delle comunità locali e dei progetti umanitari internazionali.

Anche il club di Trapani rappresenta da anni una presenza consolidata nel tessuto associativo della provincia, collaborando con Rotary, Fidapa e altre realtà del volontariato in iniziative dedicate al sociale, alla salute, alla cultura e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

Il passaggio di collare segna così l'inizio di un nuovo anno di service, con l'obiettivo di dare continuità ai progetti già avviati e rafforzare il ruolo dell'Inner Wheel come punto di riferimento per il volontariato femminile nel territorio trapanese.



