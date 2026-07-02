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Cultura
02/07/2026 11:07:00

Alcamo, il 18 luglio torna la “Notturna Alcamese”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/alcamo-il-18-luglio-torna-la-notturna-alcamese-450.jpg

Auto storiche, prove di precisione e il Castello dei Conti di Modica come sfondo.

Sabato 18 luglio 2026 Alcamo ospiterà la “Notturna Alcamese - Castello Conti di Modica”, manifestazione dedicata agli appassionati di vetture d’epoca e al mondo della regolarità.

L’evento è organizzato dalla Scuderia del Castello di Alcamo e dal Veteran Car Club Panormus.

Le verifiche si svolgeranno in piazza Ciullo. Il programma completo e le informazioni per partecipare saranno diffusi nei prossimi giorni.

Auto storiche in città

La “Notturna Alcamese” è un appuntamento che unisce passione motoristica e promozione del territorio.

Le auto storiche torneranno a sfilare per le vie della città, portando nel centro urbano il fascino di vetture che appartengono alla storia dell’automobilismo.

Non sarà soltanto una passerella. La manifestazione prevede anche prove di precisione, elemento centrale per gli equipaggi impegnati nelle competizioni di regolarità.

 

L’organizzazione è affidata alla Scuderia del Castello di Alcamo e al Veteran Car Club Panormus. A breve saranno comunicati il programma completo, gli orari e le modalità di partecipazione.



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