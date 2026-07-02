2 Luglio: la Russia attacca, la Chiesa si spacca, Trump si arricchisce

02/07/2026 07:45:00

E' il 2 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

• La Russia ha improvvisamente chiuso al transito sette punti di confine con i paesi del Nord Europa. Lo ha deciso per fare pressioni economiche su quell’area, per tentare di nascondere le difficoltà della propria economia e, probabilmente, per impedire la fuga di migliaia di giovani russi nell’eventualità di una nuova mobilitazione per la guerra all’Ucraina

• Stanotte un raid russo su Kiev ha fatto 10 morti e almeno 54 feriti

• Il generale ed eroe della resistenza a Mosca Valerii Zalužnyj potrebbe essere il più credibile avversario di Zelens’kyj nelle eventuali elezioni d’autunno in Ucraina

• In Sudafrica i cittadini neri stanno manifestando duramente per chiedere la remigrazione di immigrati di colore provenienti dal resto dell’Africa

• Il rappresentante Usa nella Nato Whitaker insiste con gli alleati per far loro aumentare le spese militari e minaccia chi non lo farà di ridurre la presenza americana

• Trump torna a sbandierare i suoi successi nella guerra del Golfo e accetta i risultati delle trattative di Doha. Intanto si parla di 2 miliardi e più di dollari accumulati dal presidente nel primo anno alla Casa Bianca

• In Venezuela si teme il diffondersi di epidemie, dovute soprattutto alla rete idrica devastata dal sisma



• Nel loro rifugio svizzero i lefevbriani hanno consacrato quattro vescovi contro la volontà del Papa: ciò fa scattare automaticamente la scomunica. E si parla di un nuovo scisma

• Gli investigatori che indagano sull’attentato a Sigfrido Ranucci seguono la pista dei mandanti ma escludono che porterà alla camorra

• Nessy Guerra, la donna condannata in Egitto per adulterio, è stata portata con la figlia in un commissariato egiziano. Dopo lunghe trattative con le nostre autorità diplomatiche è stata rilasciata, e il ministro Tajani ha chiesto che venga graziata

• A Roma un colpo da professionisti contro una gioielleria di via Merulana fa tornare sulla ribalta la mai estinta banda del buco

• Per le Park Towers a Milano non ci sono stati errori o colpe dei funzionari comunali: i tre a giudizio sono stati assolti dalla Corte dei Conti

• L’Unione Europea ha bloccato l’import di carne brasiliana: non sarebbe sottoposta a sufficienti controlli sanitari

• Bending Spoons è stata quotata al Nasdaq e all’esordio ha rastrellato 1,68 miliardi di dollari

• Inghilterra, Belgio e Stati Uniti sono uscite vittoriose dai rispettivi incontri al Mondiale delle Americhe

• In provincia di Pescara Massimo Ciarelli, 32 anni, è morto mentre fuggiva dopo aver forzato un posto di blocco

• Le isole Shetland hanno deciso di costruire una serie di tunnel che le colleghi tra loro

• Il prestigioso riconoscimento alla miglior pizza d’Europa è andato per il terzo anno consecutivo a un locale di Londra, gestito da un pizzaiolo italiano

• Un edificio residenziale è andato a fuoco ad Anversa, in Belgio. Le fiamme hanno fatto sei morti e decine di feriti

• Tre rudimentali ordigni sono stati fatti esplodere contro esponenti del partito conservatore greco al governo

• Chris Brown è stato condannato a pagare quasi 13 milioni di dollari a una sua ex dipendente morsicata dal grosso cane del cantante

• La legge elettorale tornerà alla Camera il 14 luglio, con una settimana di ritardo per consentire alla maggioranza di trovare un accordo

• A Mestre il presidente di una commissione per la maturità è svenuto per il caldo e si è ferito alla testa. Anche Pupo ha fatto l’esame e al termine ha cantato e suonato al pianoforte della scuola

• Un detenuto di 75 anni e uno di 26 sono morti in carcere in Toscana. Il primo aveva gravi problemi di salute, il secondo aveva raccontato di essere stato malmenato durante l’arresto

• La Juventus è stata multata dalla Uefa per violazione del fair play finanziario

• A Wimbledon Sinner e Cobolli hanno passato il turno. Successo anche per Bolelli e Vavassori nel doppio maschile

• Con momenti di commozione, dopo 53 anni Bruno Conti ha lasciato la Roma, osannato dai tifosi giallorossi

• Pierfrancesco Favino sarà Sergio Marchionne nel nuovo film di Bellocchio, Falcon

• È scomparso a 74 anni Victor Willis, storico fondatore di Village People



Titoli

Corriere della sera: I guadagni record di Trump

la Repubblica: Lo scisma dei lefebvriani / Paolin: dolore e sanzioni

La Stampa: “Difesa, fondi Ue solo nel 2027”

Il Sole 24 Ore: Bending Spoon’s vola al debutto: +38%

Il Messaggero: Sfida al Papa, è scisma

Il Giornale: Ricatti ai migranti: / “Paga o non parti”

Avvenire: Ferita alla Chiesa

Qn: Italia-Egitto: nuove tensioni / Tajani: graziate Nessy Guerra

Leggo: La sfida al Papa: è scisma

Il Fatto: Crosetto ora dà ragione / a Rutte: “518 i voli Usa”

Libero: Ursula, che tassa

La Verità: La destra sul Colle cambia tutto

Il Mattino: Sfida al Papa, scomunica in arrivo

il manifesto: Io sono / la guerra

il Quotidiano del Sud: Scisma, la Chiesa si spacca

Domani: Trump si arricchisce con le cripto / Gli Usa diventano una cleptocrazia



