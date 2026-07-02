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Cronaca

» Corruzione
02/07/2026 08:10:00

Corruzione e fondi pubblici: a processo l'ex portavoce di Galvagno e l'imprenditrice Cannariato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782973674-0-corruzione-e-fondi-pubblici-a-processo-l-ex-portavoce-di-galvagno-e-l-imprenditrice-cannariato.jpg

Nuovo capitolo dell'inchiesta della Procura di Palermo sui finanziamenti pubblici destinati a eventi e fondazioni in Sicilia. Il giudice dell'udienza preliminare Giuseppa Zampino ha disposto il rinvio a giudizio quattro persone con l'accusa di corruzione. Si tratta di Sabrina De Capitani, ex portavoce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, dell'imprenditrice Marcella Caterina Cannariato, della dipendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana Marianna Amato e del manager della comunicazione Alessandro Alessi. Il processo prenderà il via il prossimo 2 novembre davanti alla terza sezione del Tribunale di Palermo.

 

L'inchiesta sui contributi regionali

 

Il procedimento riguarda uno dei filoni investigativi sulla gestione dei fondi dell'Assessorato regionale al Turismo e dei contributi concessi dalla Presidenza dell'Ars e dalla Fondazione Federico II.

Al centro delle contestazioni ci sono alcuni finanziamenti destinati alla Fondazione Tommaso Dragotto e alla Fondazione Marisa Bellisario, enti nei quali Marcella Cannariato ricopriva incarichi di rilievo. Tra i contributi finiti sotto la lente della magistratura figurano quasi 200 mila euro destinati alle edizioni 2023 e 2024 della manifestazione "Un magico Natale", 27 mila euro per l'iniziativa "Sicilia per le donne" e altri 10 mila euro per un evento organizzato dalla Fondazione Bellisario.

 

Le accuse della Procura

 

Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri Felice De Benedittis e Andrea Fusco, le scelte sui finanziamenti sarebbero state influenzate da un presunto sistema di favori e utilità personali, attraverso incarichi professionali e consulenze che avrebbero rappresentato la contropartita delle erogazioni pubbliche.

Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura, hanno raccolto elementi anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali confluite nel fascicolo d'indagine.

 

Altri procedimenti collegati

 

L'inchiesta si inserisce in un quadro giudiziario più ampio che coinvolge la gestione di fondi pubblici regionali.

In un diverso procedimento sono già stati rinviati a giudizio l'assessora regionale Elvira Amata e Marcella Cannariato condanna a due anni e sei mesi. Parallelamente, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e l'autista dell'Assemblea Roberto Marino sono già a processo con rito immediato per ipotesi di reato che comprendono, a vario titolo, corruzione, peculato, truffa e falso.

Un altro filone dell'inchiesta, relativo all'organizzazione della mostra dell'artista Omar Hassan a Palazzo Reale, si è invece concluso in primo grado con l'assoluzione dell'ex direttrice generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso, mentre la posizione di Sabrina De Capitani e dell'artista è stata trasferita per competenza al Tribunale di Monza.

 









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