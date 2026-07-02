Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
02/07/2026 22:15:00

A Marsala la rassegna "Ricordando Paolo Borsellino" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1783023511-0-a-marsala-la-rassegna-ricordando-paolo-borsellino.jpg

Torna a Marsala la rassegna “Ricordando Paolo Borsellino”, il ciclo di incontri dedicato alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia, promosso dall'Opera Monsignor Gioacchino Di Leo e dalla Diocesi di Mazara del Vallo. L'iniziativa si svolgerà nel Centro “I Giusti di Sicilia”, in piazza della Vittoria, con cinque appuntamenti in programma tra il 17 luglio e il 14 settembre, dedicati al tema della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata.

 

Si parte con il procuratore Maurizio De Lucia

La rassegna prenderà il via giovedì 17 luglio con un incontro dal titolo "Come ancora si arricchisce la mafia". Ospite della serata sarà Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che analizzerà i nuovi meccanismi economici attraverso cui le organizzazioni mafiose continuano a operare.

 

Il ruolo della magistratura

Il 27 luglio l'attenzione si sposterà sull'eredità professionale lasciata da Paolo Borsellino con l'incontro "Essere successore del procuratore Paolo Borsellino: nuove sfide e impegno professionale". A intervenire sarà Ferdinando Asaro, procuratore della Repubblica di Marsala.

 

Il confronto con la politica

Il 5 agosto sarà dedicato al ruolo delle istituzioni nella lotta alla mafia. Al dibattito "Come i politici devono contrastare la mafia" parteciperanno la sindaca di Marsala Andreana Patti, il presidente del Libero Consorzio di Trapani Salvatore Quinci e la deputata regionale Cristina Ciminnisi.

 

Il ricordo della scorta

Il 28 agosto la rassegna ospiterà la presentazione del libro "Cinque vite", dedicato agli agenti della scorta di Paolo Borsellino. L'autrice Mari Albanese dialogherà con Rosanna Provenzano, direttrice dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trapani.

 

L'ultimo incontro sulla società civile

La manifestazione si concluderà il 14 settembre con il dibattito "Il contributo della società civile nel contrasto all'illegalità", affidato all'intervento del sostituto procuratore della Repubblica di Marsala Sara Varazi.

La rassegna si svolge con il patrocinio del Comune di Marsala e della sottosezione marsalese dell'Associazione Nazionale Magistrati, confermando l'impegno del territorio nel mantenere viva la memoria di Paolo Borsellino e nel promuovere una cultura della legalità attraverso il confronto con magistrati, amministratori e rappresentanti della società civile.



Antimafia | 2026-06-30 11:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/mafia-ad-alcamo-ciccio-coppola-va-ai-domiciliari-250.jpg

Mafia ad Alcamo, Ciccio Coppola va ai domiciliari

Francesco “Ciccio” Coppola, indicato dagli investigatori come il presunto capo della cosca mafiosa di Alcamo, lascia il carcere e va agli arresti domiciliari.La decisione è stata presa dal Tribunale, che ha accolto la richiesta...

Antimafia | 2026-07-02 22:15:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1783023511-0-a-marsala-la-rassegna-ricordando-paolo-borsellino.jpg

A Marsala la rassegna "Ricordando Paolo Borsellino" 

Torna a Marsala la rassegna “Ricordando Paolo Borsellino”, il ciclo di incontri dedicato alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia, promosso dall'Opera Monsignor Gioacchino Di Leo e dalla Diocesi di Mazara del Vallo....







Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782998585-0-inaugurato-il-nuovo-showroom-gaspare-mirrione-spa-a-trapani-design-e-cultura-del-legno.jpg

Inaugurato il nuovo showroom Gaspare Mirrione Spa a Trapani: design e...

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782984267-0-il-digital-marketing-di-oggi-puo-piu-fare-a-meno-dell-intelligenza-artificiale.jpg

Il digital marketing di oggi può più fare a meno...

Native | 01/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/1782899070-0-check-up-di-meta-anno-l-andamento-dei-tassi-bce-a-giugno-2026.png

Check-up di metà anno: l'andamento dei tassi BCE a Giugno 2026