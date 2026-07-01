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01/07/2026 15:21:00

Marsala, costellazioni familiari al Parco di Lilibeo

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Una giornata dedicata al benessere interiore, in uno dei luoghi più simbolici della città.

Domenica 5 luglio 2026, dalle 10 alle 18, il Parco Archeologico di Lilibeo, a Marsala, ospiterà un nuovo appuntamento sulle costellazioni familiari, condotto dalla dott.ssa Francesca Lombardi, psicologa e psicoterapeuta.

L’incontro si terrà nell’area del Parco Archeologico di Lilibeo, in Lungomare Boeo 30. È previsto dopo il precedente appuntamento organizzato nel mese di maggio.

Che cosa sono le costellazioni familiari

Le costellazioni familiari vengono presentate dagli organizzatori come un metodo esperienziale per osservare dinamiche relazionali, familiari e sistemiche che possono incidere sulla vita personale, affettiva e professionale.

Il lavoro proposto punta a favorire ascolto, consapevolezza e riflessione sui legami familiari, sulle ripetizioni e sui blocchi che una persona può riconoscere nella propria storia.

Il tema delle radici familiari viene messo in relazione con il luogo scelto per l’incontro: il Parco di Lilibeo, spazio che custodisce una parte importante della memoria storica di Marsala.

La giornata al Parco

La giornata sarà guidata dalla dott.ssa Francesca Lombardi, professionista con esperienza nel campo della psicoterapia.

Nel pomeriggio, dalle 16.30, sono previste anche attività collegate alle costellazioni familiari, indicate nel programma come trattamenti energetici attraverso terapia quantica.

L’appuntamento è rivolto a chi vuole avvicinarsi a un percorso di ascolto personale e di riflessione sui legami familiari, in una cornice storica e culturale di forte valore simbolico.

Informazioni e prenotazioni

L’evento si terrà domenica 5 luglio 2026, dalle 10 alle 18, al Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 8428606 oppure scrivere all’indirizzo dott.francescalombardi@gmail.com.



Tempo libero | 2026-07-01 15:21:00
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Marsala, costellazioni familiari al Parco di Lilibeo

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