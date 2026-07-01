Le Acli Sicilia in corsia. "La Stanza dei Sorrisi" nei reparti pediatrici 

01/07/2026 09:00:00

Si è concluso il progetto "La Stanza dei Sorrisi", promosso dalle Acli Sicilia grazie alle risorse del 5x1000 annualità 2024, che ha avuto come obiettivo centrale quello di regalare momenti di gioco e animazione ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali siciliani, contribuendo a rendere più sereno il periodo del ricovero ospedaliero.

L'iniziativa ha coinvolto attivamente le Acli provinciali (Acli Catania, Acli Caltanissetta, Acli Agrigento, Acli Enna e Acli Trapani), con la partecipazione di numerosi giovani volontari aclisti dando vita a un percorso che ha coniugato solidarietà, vicinanza e attenzione ai più piccoli nei luoghi di cura.

Prima tappa a Catania, presso l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Presidio G.Rodolico; a seguire il Presidio ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta; il Presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento; il Presidio ospedaliero Umberto I di Enna ed infine il presidio ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani.

Il gioco, per un bambino, è un elemento essenziale per lo sviluppo intellettivo, espressivo ed artistico ed è anche uno strumento terapeutico di inestimabile valore. Nel caso di un bambino ospedalizzato, è attraverso il gioco che emergono i sentimenti legati allo stato di salute psichico del bambino. Il gioco assume perciò una funzione terapeutica importante. Gli obiettivi specifici principali del progetto sono stati: ridurre l’ansia e il disagio emotivo dei bambini durante la degenza ospedaliera; migliorare la qualità della vita nei reparti pediatrici attraverso attività ludico-educative e rafforzare il legame tra ospedali, territorio e comunità giovanile, promuovendo valori di solidarietà, inclusione e volontariato.

"La Stanza dei Sorrisi" ha così contribuito a promuovere un modello di umanizzazione delle cure, dimostrando come anche piccoli gesti possano fare una grande differenza nella quotidianità dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.

“Le Acli Sicilia - afferma il presidente regionale Agata Aiello - desiderano esprimere un sentito ringraziamento ai direttori sanitari, al personale medico e infermieristico dei reparti pediatrici coinvolti, alle Acli provinciali, ai volontari e a tutti coloro, che con generosità e passione, hanno reso possibile questa iniziativa. L'esperienza maturata ci incoraggia a proseguire su questa strada investendo in progetti che mettano al centro la dignità della persona, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità. Per le Acli Sicilia, promuovere il bene comune significa anche donare un sorriso, un momento di serenità e la certezza che nessuno debba sentirsi solo. E’ da questi piccoli gesti che nasce una comunità più umana, capace di trasformare la solidarietà in un impegno concreto e quotidiano.”



