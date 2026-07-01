Marsala, addio a Pietro Pulizzi

01/07/2026 11:16:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Pietro Pulizzi, di 80 anni.

Nato a Marsala l'11 gennaio 1946, risiedeva in contrada Perino a Marsala, dove è deceduto il 30 giugno 2026.

La camera ardente è stata allestita presso l'ospedale Paolo Borsellino di Marsala fino alle ore 10:00 di oggi, 1° luglio 2026; successivamente la salma è stata trasferita presso la propria abitazione, dove sarà possibile rendergli l'ultimo saluto dalle ore 11:30.

I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 17:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.