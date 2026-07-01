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Se ne sono andati

Se ne sono andati
01/07/2026 11:16:00

Marsala, addio a Pietro Pulizzi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/marsala-addio-a-pietro-pulizzi-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Pietro Pulizzi, di 80 anni.

 

Nato a Marsala l'11 gennaio 1946, risiedeva in contrada Perino a Marsala, dove è deceduto il 30 giugno 2026.

 

La camera ardente è stata allestita presso l'ospedale Paolo Borsellino di Marsala fino alle ore 10:00 di oggi, 1° luglio 2026; successivamente la salma è stata trasferita presso la propria abitazione,  dove sarà possibile rendergli l'ultimo saluto dalle ore 11:30.

 

I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 17:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.


Se ne sono andati | 2026-06-30 11:24:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/marsala-addio-a-nicolo-giusto-licari-250.jpg

Marsala, addio a Nicolò Giusto Licari

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Se ne sono andati | 2026-07-01 11:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/marsala-addio-a-pietro-pulizzi-250.jpg

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