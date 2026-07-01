Castellammare del Golfo dice addio a Nino Bologna

01/07/2026 10:48:00

La comunità di Castellammare del Golfo piange la scomparsa del diacono Nino Bologna, che ha concluso il suo pellegrinaggio terreno lasciando un profondo vuoto tra i fedeli e quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Uomo di fede, sempre disponibile e vicino agli altri, viene ricordato come una persona di animo gentile, capace di trasmettere accoglienza, serenità e amore cristiano con il suo esempio quotidiano.

Anche la comunità della Chiesa Madre Maria SS. del Soccorso ha espresso il proprio cordoglio, ricordando il suo servizio alla Chiesa e invitando tutti alla preghiera affinché il Signore accolga la sua anima e doni conforto ai familiari.

I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 16:00, presso la Chiesa San Giuseppe di Castellammare del Golfo.

La comunità ecclesiale invita i fedeli a partecipare alla celebrazione e a custodire il ricordo di Nino Bologna, esempio di umiltà, disponibilità e autentico servizio alla Chiesa.