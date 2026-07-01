Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
01/07/2026 10:17:00

Marsala, supermarket della droga in una roulotte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/marsala-supermarket-della-droga-in-una-roulotte-450.jpg

Avevano trasformato una roulotte in un vero e proprio punto vendita della droga, aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte e protetto da un impianto di videosorveglianza per controllare l'arrivo delle forze dell'ordine. È quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Marsala al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala.

 

Il bilancio dell'operazione è di un arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di una denuncia a piede libero nei confronti di un secondo soggetto. Complessivamente sono stati sequestrati oltre due chilogrammi di droga e più di 6 mila euro in contanti.

 

Il via vai di clienti ha fatto scattare le indagini

 

Le indagini della Guardia di Finanza sono iniziate con una serie di appostamenti e pedinamenti. I militari hanno documentato un continuo via vai di consumatori che, a qualsiasi ora, raggiungevano un terreno per acquistare crack, cocaina, hashish e marijuana.

 

Gli accertamenti hanno permesso di identificare i due presunti spacciatori e di individuare una roulotte utilizzata come base operativa. Il mezzo era dotato di un sistema di videosorveglianza che consentiva di monitorare gli accessi al terreno e di segnalare l'eventuale presenza di pattuglie.

 

Sequestrate cocaina, hashish, marijuana e crack

 

Nel corso della perquisizione della roulotte sono stati trovati circa 70 grammi di marijuana, quasi 100 grammi di hashish e circa 45 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per essere ceduti agli acquirenti.

 

I finanzieri hanno inoltre sequestrato oltre 500 euro in contanti, custoditi in un borsello e ritenuti provento dell'attività di spaccio, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, coltelli con residui di stupefacente e un taser artigianale.

 

La droga nascosta in casa

 

Le perquisizioni sono poi proseguite nelle abitazioni dei due indagati. Grazie al fiuto di un cane antidroga, in una delle case sono stati trovati altri 135 grammi di cocaina, oltre 15 grammi di crack, più di un chilogrammo di hashish e circa 700 grammi di marijuana.

 

Nella stessa abitazione sono stati sequestrati anche una pistola priva del tappo rosso e circa 6 mila euro in banconote di piccolo taglio.

 

Nell'abitazione del secondo indagato sono stati invece rinvenuti altri 36 grammi di marijuana, circa 10 grammi di hashish, una pistola automatica senza tappo rosso, un proiettile e sei coltelli.

 

Contestata anche la detenzione di armi

 

Oltre alle accuse legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, entrambi gli uomini sono stati denunciati anche per porto e detenzione abusiva di armi e di oggetti atti ad offendere.

 

L'operazione rientra nell'attività di contrasto al traffico di droga intensificata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani sul territorio. Va ricordato che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva.



Lotta alla droga | 2026-07-01 10:17:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/1782893938-0-marsala-supermarket-della-droga-in-una-roulotte.jpg

Marsala, supermarket della droga in una roulotte

Avevano trasformato una roulotte in un vero e proprio punto vendita della droga, aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte e protetto da un impianto di videosorveglianza per controllare l'arrivo delle forze dell'ordine. È quanto...







Native | 30/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782828703-0-mondoauto-marsala-un-anno-in-piazza-caprera-grazie-ai-nostri-clienti.jpg

MondoAuto Marsala, un anno in Piazza Caprera: “Grazie ai nostri...

Native | 30/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782804189-0-marsala-gusti-e-materie-prime-la-produzione-di-gelato-artigianale-di-pasticceria-savoia.jpg

Marsala, gusti e materie prime: la produzione di gelato artigianale di...

Native | 29/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782725948-0-torna-calici-di-stelle-di-colomba-bianca-l-11-agosto-al-castello-di-salemi-con-una-formula-inedita.jpg

Torna Calici di Stelle di Colomba Bianca: l'11 agosto al Castello di...