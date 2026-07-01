Marsala, supermarket della droga in una roulotte

01/07/2026 10:17:00

Avevano trasformato una roulotte in un vero e proprio punto vendita della droga, aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte e protetto da un impianto di videosorveglianza per controllare l'arrivo delle forze dell'ordine. È quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Marsala al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala.

Il bilancio dell'operazione è di un arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di una denuncia a piede libero nei confronti di un secondo soggetto. Complessivamente sono stati sequestrati oltre due chilogrammi di droga e più di 6 mila euro in contanti.

Il via vai di clienti ha fatto scattare le indagini

Le indagini della Guardia di Finanza sono iniziate con una serie di appostamenti e pedinamenti. I militari hanno documentato un continuo via vai di consumatori che, a qualsiasi ora, raggiungevano un terreno per acquistare crack, cocaina, hashish e marijuana.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare i due presunti spacciatori e di individuare una roulotte utilizzata come base operativa. Il mezzo era dotato di un sistema di videosorveglianza che consentiva di monitorare gli accessi al terreno e di segnalare l'eventuale presenza di pattuglie.

Sequestrate cocaina, hashish, marijuana e crack

Nel corso della perquisizione della roulotte sono stati trovati circa 70 grammi di marijuana, quasi 100 grammi di hashish e circa 45 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per essere ceduti agli acquirenti.

I finanzieri hanno inoltre sequestrato oltre 500 euro in contanti, custoditi in un borsello e ritenuti provento dell'attività di spaccio, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, coltelli con residui di stupefacente e un taser artigianale.

La droga nascosta in casa

Le perquisizioni sono poi proseguite nelle abitazioni dei due indagati. Grazie al fiuto di un cane antidroga, in una delle case sono stati trovati altri 135 grammi di cocaina, oltre 15 grammi di crack, più di un chilogrammo di hashish e circa 700 grammi di marijuana.

Nella stessa abitazione sono stati sequestrati anche una pistola priva del tappo rosso e circa 6 mila euro in banconote di piccolo taglio.

Nell'abitazione del secondo indagato sono stati invece rinvenuti altri 36 grammi di marijuana, circa 10 grammi di hashish, una pistola automatica senza tappo rosso, un proiettile e sei coltelli.

Contestata anche la detenzione di armi

Oltre alle accuse legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, entrambi gli uomini sono stati denunciati anche per porto e detenzione abusiva di armi e di oggetti atti ad offendere.

L'operazione rientra nell'attività di contrasto al traffico di droga intensificata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani sul territorio. Va ricordato che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva.



