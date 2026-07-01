NCC, esami svolti e pratiche smaltite: la Camera di Commercio mantiene l'impegno

01/07/2026 14:01:00

Si è conclusa positivamente la vicenda raccontata nei giorni scorsi da Tp24, dopo la segnalazione di decine di aspiranti conducenti NCC che denunciavano un'attesa di oltre sette mesi per sostenere l'esame di abilitazione.

La Camera di Commercio di Trapani ha comunicato che la commissione d'esame si è regolarmente riunita, rispettando l'impegno assunto nelle scorse settimane.

L'ente ha anche trasmesso gli elenchi ufficiali degli idonei, dai quali risulta che sono state esaminate sia le domande relative alla sezione Autovetture (NCC e Taxi) sia quelle della sezione Natanti.

Per la sezione Autovetture risultano 22 candidati idonei, mentre per la sezione Natanti gli idonei sono 10.

La vicenda si chiude così con lo sblocco della procedura. Dopo mesi di attesa dovuti alla scadenza della precedente commissione esaminatrice e alla necessità di ricostituirla, tutti i candidati che avevano presentato domanda hanno finalmente potuto sostenere l'esame.

Una buona notizia non solo per chi aspettava l'abilitazione, ma anche per le imprese del settore del noleggio con conducente che, soprattutto con l'avvio della stagione turistica, avevano segnalato una crescente difficoltà nel reperire autisti qualificati.



