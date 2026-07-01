Marsala, scontro tra due auto in via Dante Alighieri 

Incidente nel pomeriggio di oggi, 1 luglio, a Marsala, in via Dante Alighieri, l’ex Circonvallazione.
A scontrarsi sono state una Fiat Panda e una Citroen C3. Nell’impatto, la Panda è praticamente “salita” sull’altra auto, creando una scena che ha attirato l’attenzione di molti automobilisti in transito.
Fortunatamente non si registrano feriti. L’incidente ha però provocato forti rallentamenti e traffico in tilt lungo una delle arterie più trafficate della città.
Sul posto sono state avviate le operazioni per rimuovere i mezzi e ripristinare la normale circolazione.