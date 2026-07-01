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Cronaca

» Incidenti
01/07/2026 19:24:00

Marsala, scontro tra due auto in via Dante Alighieri 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/marsala-scontro-tra-due-auto-in-via-dante-alighieri-450.jpg

Incidente nel pomeriggio di oggi, 1 luglio, a Marsala, in via Dante Alighieri, l’ex Circonvallazione.

 

A scontrarsi sono state una Fiat Panda e una Citroen C3. Nell’impatto, la Panda è praticamente “salita” sull’altra auto, creando una scena che ha attirato l’attenzione di molti automobilisti in transito.

 

Fortunatamente non si registrano feriti. L’incidente ha però provocato forti rallentamenti e traffico in tilt lungo una delle arterie più trafficate della città.

Sul posto sono state avviate le operazioni per rimuovere i mezzi e ripristinare la normale circolazione.



Incidenti | 2026-07-01 12:11:00
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