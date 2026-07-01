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Cronaca

» Incidenti
01/07/2026 12:11:00

Alcamo, scontro auto e moto. Ci sono feriti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/1782900755-0-alcamo-scontro-auto-e-moto-ci-sono-feriti.jpg

Prima lo scontro, poi i soccorsi e il trasporto in ospedale. Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Gammara, ad Alcamo, dove si sono scontrati un'auto e una moto.

 

Il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Alcamo per gli accertamenti e le cure del caso.

 

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

 

Al momento non sono state rese note le condizioni del motociclista. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.



Incidenti | 2026-07-01 12:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/1782900755-0-alcamo-scontro-auto-e-moto-ci-sono-feriti.jpg

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