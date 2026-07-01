Trapani, il mercato del giovedì lascia piazzale Ilio. Ecco perché

01/07/2026 15:20:00

Il mercato settimanale del giovedì di Trapani si prepara a cambiare casa. Dopo decenni a piazzale Ilio, gli ambulanti saranno trasferiti temporaneamente nel quartiere Fontanelle Sud. Il Comune ha pubblicato l'avviso rivolto ai titolari delle concessioni per assegnare i nuovi posteggi, primo passo in vista dello spostamento che sarà formalizzato con un successivo decreto del sindaco.

Alla base della decisione ci sono soprattutto motivi di viabilità e di riorganizzazione urbana. Secondo quanto si legge nella determinazione dirigenziale, l'attuale sede del mercato crea "gravi ripercussioni" sul traffico cittadino, trovandosi in prossimità di importanti arterie di accesso al centro e al porto, come via Virgilio, via Isola Zavorra e via Ilio. Inoltre, piazzale Ilio sarà destinato a ospitare il parcheggio di interscambio del futuro sistema BRT (Bus Rapid Transit).

Perché è stata scelta Fontanelle Sud

L'amministrazione comunale ritiene che il quartiere Fontanelle Sud rappresenti la soluzione più adatta per ospitare il mercato.

L'area, infatti, viene considerata sufficientemente ampia per garantire spazio a tutti gli operatori già presenti, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici e vicina alle principali arterie di scorrimento veloce e allo svincolo autostradale. In questo modo, secondo il Comune, si ridurranno i problemi di traffico che ogni settimana interessano la zona di piazzale Ilio.

L'avviso per gli ambulanti

I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni dovranno presentare domanda esclusivamente attraverso il portale "Impresa in un giorno" entro le ore 24 del 13 luglio 2026. Potranno partecipare soltanto gli operatori in regola con il pagamento del CUP, compresa la seconda rata del 2026, e senza pendenze tributarie nei confronti del Comune di Trapani. Le domande presentate oltre il termine saranno archiviate.

L'assegnazione dei nuovi posteggi avverrà mediante sorteggio tra gli aventi diritto presso gli uffici del Suap di via Libica. La data sarà comunicata attraverso il sito istituzionale del Comune.

Concessioni valide fino al 2032

Dopo il sorteggio saranno rilasciate le autorizzazioni temporanee per la nuova sede del mercato, con validità fino al 31 dicembre 2032, mantenendo così la continuità delle concessioni già esistenti. Anche la data effettiva del trasferimento sarà stabilita con un successivo decreto sindacale.

Il Comune sottolinea che lo spostamento non comporterà penalizzazioni per gli ambulanti, poiché la nuova area consentirà di mantenere tutti gli attuali posteggi e di garantire anche gli spazi necessari ai mezzi attrezzati per la vendita.



