Mazara del Vallo nel progetto pilota dell'Università di Helsinki per il monitoraggio della qualità dell'aria

01/07/2026 12:23:00

Dopo Helsinki (Finalndia), Tartu (Estonia), Barcellona (Spagna), Mazara del Vallo è l'unica città italiana di un progetto pilota dell'Università di Helsinki che sta sperimentando uno scooter elettrico, ad alta dotazione tecnonologica: sensori, strumenti di misurazione e telecamere, per il monitoraggio di dati quali qualità, temperatura, umidità dell'aria, direzione e intensità del vento e irraggiamento solare. L'ing. Jesse Haataja ed Il prof. Petri Koshinen dell'Università di Helsinki sono da ieri a Mazara del Vallo con la piccola stazione mobile che fino al prossimo 3 luglio monitorerà il centro cittadino. I risultati delle misurazioni vengono integrati con i dati di localizzazione e con le immagini riprese dalle telecamere, che documentano ad esempio lo stato delle strade e i flussi di traffico e la loro incidenza sul clima.

I due ricercatori sono stati accolti ieri a Palazzo di Città dal sindaco Salvatore Quinci e nella mattinata di oggi hanno effettuato un test dimostrativo nella piazza della Repubblica, accompagnati dall'assessore comunale all'Innovazione Gianfranco Casale.



"Siamo lieti - ha detto Casale - che la nostra Città sia coinvolta, unica in Italia, in questo progetto sperimentale dell'Università di Helsinki. Si tratta di uno dei progetti di Smart City Challenge. Le ricerche sono orientate a comprendere gli interventi specifici da mettere in atto per migliorare la vivibilità urbana in tema di isole di calore, verde pubblico e qualità delle strade".

"Il nostro progetto - hanno spiegato Jesse Haataia e Petri Koshinen dell'Università di Helsinki - è un passo importante verso una nuova comprensione dell'ambiente urbano: un monitoraggio continuo, effettuato in movimento e direttamente a livello stradale".



