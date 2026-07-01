Mazara, Comune: orario estivo degli uffici, trasporto scolastico, cinque nuove assunzioni

01/07/2026 15:00:00

Dal 1° luglio entrano in vigore alcune importanti novità per i cittadini di Mazara del Vallo. Cambiano gli orari degli uffici comunali per il periodo estivo, sono aperte le domande per il servizio di trasporto scolastico destinato agli studenti con disabilità e, sempre da oggi, entrano in servizio cinque nuovi funzionari che rafforzeranno il Distretto socio-sanitario n. 53.

Uffici comunali, stop ai rientri pomeridiani fino al 31 agosto

Con l'ordinanza n. 178 del 2026, il sindaco Salvatore Quinci ha disposto la sospensione dei rientri pomeridiani degli uffici comunali nei mesi di luglio e agosto.

Fino al 31 agosto gli uffici osserveranno quindi il solo orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14. Restano invece esclusi dal provvedimento i servizi essenziali e quelli che, per esigenze organizzative, continueranno a operare anche nel pomeriggio, come la Polizia Municipale, i siti museali e gli edifici monumentali, oltre al Cimitero comunale.

Per quanto riguarda l'Ufficio Carte d'Identità, l'apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, sarà aperto anche il sabato mattina nei quattro sabati di luglio e nel primo sabato di agosto, dalle 8.30 alle 13, esclusivamente per il rinnovo delle carte d'identità cartacee.

Dal primo settembre sarà ripristinato il normale orario di servizio con i rientri pomeridiani del lunedì e del mercoledì.

Trasporto scolastico per studenti con disabilità, domande entro il 27 luglio

Il Comune ha pubblicato anche l'avviso per il servizio di trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità, privi di autonomia, che frequenteranno nell'anno scolastico 2026-2027 la scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado.

Possono presentare domanda le famiglie di studenti residenti o temporaneamente domiciliati a Mazara del Vallo in possesso della certificazione prevista dalla Legge 104/1992 oppure di invalidità civile con indennità di accompagnamento o di frequenza.

Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 12 del 27 luglio, tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it oppure direttamente all'Ufficio Protocollo di via Carmine, utilizzando il modello predisposto dal Comune.

Qualora le domande fossero superiori ai posti disponibili, sarà predisposta una graduatoria sulla base della gravità della disabilità e, successivamente, dell'ISEE e della data di presentazione dell'istanza.

Il servizio, finanziato con le risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS), garantirà il trasporto degli studenti dal domicilio alla scuola e viceversa.

Cinque nuovi funzionari per il Distretto socio-sanitario

Sempre da oggi, 1° luglio, prendono servizio cinque nuovi funzionari assunti a tempo pieno e determinato per tre anni dal Comune di Mazara del Vallo, quale ente capofila del Distretto socio-sanitario n. 53.

Le assunzioni rientrano nel Piano Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 e serviranno a rafforzare la capacità del Distretto di rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Entrano in servizio Alessandro Catalano, funzionario amministrativo; Antonino Giacalone, esperto di rendicontazione; Francesca Chiara Zola, funzionaria psicologa; Vincenzo Senia e Angela Campisi, educatori professionali.

Il Ministero del Lavoro ha assegnato complessivamente otto unità al Distretto, ma per il momento saranno cinque quelle operative. Il personale collaborerà alla gestione degli interventi sociali sul territorio, mentre il costo delle assunzioni è interamente finanziato con le risorse del Piano Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà.



