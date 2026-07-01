Buongiorno24 del 1° Luglio 2026

01/07/2026 09:08:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Benvenuti a Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti di questo mercoledì 1° luglio 2026.

Apriamo con la cronaca e con un tema che torna a interrogare il territorio. A Mazara del Vallo un minorenne è stato collocato in comunità con l'accusa di atti persecutori e percosse nei confronti di alcuni coetanei. Una vicenda che riporta al centro il fenomeno del bullismo e delle baby gang, dopo altri episodi che negli ultimi mesi hanno acceso il dibattito sulla sicurezza e sul disagio giovanile. Ne parleremo partendo dai fatti e dal lavoro svolto dai carabinieri.

https://www.tp24.it/2026/06/30/cronaca/bullismo-a-mazara-ragazzino-finisce-in-comunita-ecco-perche/236141

A Marsala resta alta l'attenzione sulle conseguenze dell'incendio che ha colpito l'impianto Sarco. Il Comune ha chiesto alla Regione un primo intervento economico straordinario per sostenere gli allevatori che continuano a subire le limitazioni imposte dopo il rogo. Intanto molte delle restrizioni sono state revocate, ma alcune misure precauzionali restano ancora in vigore.

https://www.tp24.it/2026/06/30/ambiente/incendio-sarco-marsala-il-comune-chiede-aiuti-urgenti-alla-regione-per-gli-allevatori/236154

Ci sposteremo poi all'aeroporto di Trapani-Birgi, dove oggi prende il via una nuova fase. Debutta il collegamento quotidiano di ITA Airways con Roma Fiumicino e partono anche i voli HelloFly per Lampedusa. Un'estate che conferma la crescita dello scalo e punta a consolidare il ruolo di Birgi come porta della Sicilia occidentale.



Parleremo anche del meteo. Il caldo continua a farsi sentire in Sicilia, con temperature elevate e afa, ma gli esperti annunciano un cambio di scenario tra giovedì e venerdì. L'arrivo del Maestrale dovrebbe riportare valori più sopportabili e mettere fine alla lunga ondata di calore che ha interessato anche la provincia di Trapani.

Uno sguardo poi all'attualità regionale. Il progetto del cosiddetto Campo largo nel centrosinistra siciliano mostra già le prime profonde divisioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Ismaele La Vardera si confrontano sempre più duramente sul futuro della coalizione. Analizzeremo gli sviluppi e le possibili conseguenze in vista delle prossime scadenze politiche.

Parleremo anche dell'allarme lanciato dal mondo agricolo. Le organizzazioni di categoria chiedono alla Regione un piano straordinario da cento milioni di euro per sostenere imprese messe in difficoltà dall'aumento dei costi, dalla siccità e dalla crisi del comparto vitivinicolo.

Ci occuperemo inoltre di un dato che fa riflettere: secondo il nuovo report della Cgil, dal 2019 quasi centomila giovani hanno lasciato la Sicilia per studiare o lavorare altrove. Una tendenza che continua a impoverire l'Isola e che riguarda da vicino anche la provincia di Trapani.

Infine, spazio alle iniziative dell'estate trapanese. La Lega Navale Italiana di Trapani apre il mese di luglio con concerti, eventi culturali, produzioni televisive nazionali e la preparazione della tradizionale regata dedicata a Giangiacomo Ciaccio Montalto, confermando il Lazzaretto come uno dei luoghi simbolo della stagione estiva.



Come ogni mattina, vi aspettiamo alle 9.30 in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101 per raccontare, approfondire e spiegare le notizie che stanno segnando questa giornata. Perché Buongiorno24 è il nostro appuntamento quotidiano per orientarsi tra i fatti e capire cosa succede nel nostro territorio e non solo.



