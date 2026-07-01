Erice, corsa serale straordinaria AST dal centro storico a Trapani

01/07/2026 10:35:00

Un autobus in più per facilitare il rientro dal centro storico nelle sere d'estate.

Il Comune di Erice ha annunciato l'attivazione di una corsa straordinaria dell'AST che collegherà Trapani ed Erice Vetta nelle ore serali, con l'obiettivo di agevolare residenti, lavoratori e turisti durante il periodo di maggiore afflusso.

Il nuovo collegamento partirà alle 22.15 da Trapani e alle 23.30 da Erice, rappresentando un servizio aggiuntivo rispetto alla funivia, che continua a essere il principale collegamento tra la città e il borgo medievale.

La decisione arriva in concomitanza con il calendario estivo di manifestazioni che, come ogni anno, anima Erice. Concerti, spettacoli, rassegne culturali ed eventi enogastronomici richiamano migliaia di visitatori, soprattutto nei fine settimana, rendendo più intenso il traffico veicolare lungo la strada provinciale che conduce alla vetta e aumentando la domanda di trasporto pubblico nelle ore notturne.

Negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha puntato a incentivare forme di mobilità alternativa per ridurre la congestione del centro storico, caratterizzato da una viabilità limitata e da un numero contenuto di parcheggi. In questo contesto la funivia Trapani-Erice rappresenta il collegamento principale tra il borgo e la città, ma il servizio su gomma offre un'ulteriore possibilità di spostamento, particolarmente utile quando il flusso di visitatori è più elevato o per chi preferisce utilizzare il trasporto pubblico su strada.

"Abbiamo ritenuto opportuno chiedere ad AST un collegamento supplementare che possa offrire ai cittadini e ai visitatori un'ulteriore possibilità di rientro da Erice Vetta verso Casa Santa", spiegano la sindaca Daniela Toscano e il vicesindaco Paolo Genco. "Si tratta di un servizio che integra l'offerta già assicurata dalla funivia e che contribuisce a rendere più efficiente la gestione dei flussi serali, migliorando l'accessibilità del centro storico e la fruizione delle attività che animano il nostro territorio".

L'iniziativa si inserisce nella strategia del Comune volta a rendere Erice sempre più accessibile durante la stagione turistica, puntando su un sistema di trasporti integrato che accompagni la crescita degli eventi estivi e favorisca una mobilità più sostenibile tra il borgo medievale e il territorio trapanese.



