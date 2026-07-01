Custonaci, apre l'Ufficio di Prossimità dell'Unione Elimo-Ericini: la giustizia più vicina ai cittadini

01/07/2026 11:00:00

Un unico sportello per avvicinare i servizi della giustizia ai cittadini dei sei Comuni dell'Unione Elimo-Ericini.

È stato inaugurato ieri, nei locali del Centro Sociale di via Tribli a Custonaci, il nuovo Ufficio di Prossimità, presidio territoriale pensato per semplificare l'accesso a numerosi servizi giudiziari senza dover raggiungere gli uffici del Tribunale.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. Per il Comune di Erice era presente il vicesindaco Paolo Genco. Lo sportello servirà i cittadini di Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice, con sede a Custonaci, scelta per la sua posizione centrale rispetto al territorio dell'Unione.

L'iniziativa rientra nel progetto "Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini", promosso dalla Regione Siciliana attraverso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e realizzato dal Ministero della Giustizia con il supporto di Formez PA. Il programma, finanziato con risorse europee, nasce per portare alcuni servizi giudiziari direttamente nei territori, soprattutto nelle aree più distanti dalle sedi dei tribunali, riducendo tempi, costi e spostamenti per i cittadini.

Gli Uffici di Prossimità non sostituiscono i tribunali, ma rappresentano un punto di riferimento per ricevere informazioni, assistenza e supporto nella predisposizione delle pratiche di volontaria giurisdizione, come quelle relative alle amministrazioni di sostegno, alle tutele, alle autorizzazioni del giudice tutelare e ad altri procedimenti che riguardano persone e famiglie. Lo sportello consentirà inoltre di orientare gli utenti tra i servizi della giustizia, facilitando i rapporti con gli uffici giudiziari.

Per la sindaca di Erice, Daniela Toscano, l'apertura dell'Ufficio rappresenta "un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento dei servizi condivisi tra i Comuni dell'Unione Elimo-Ericini". "Avvicinare la giustizia ai cittadini – afferma – significa rendere le istituzioni più accessibili, favorire la tutela dei diritti e rispondere in maniera concreta ai bisogni delle comunità. Attraverso la collaborazione tra enti è possibile costruire servizi sempre più efficienti e vicini alle persone".

Sulla stessa linea il vicesindaco Paolo Genco, secondo il quale l'esperienza dell'Unione dei Comuni dimostra come la gestione associata possa tradursi in servizi concreti. "L'Ufficio di Prossimità – sottolinea – semplifica l'accesso ai servizi della giustizia e rafforza la presenza delle istituzioni accanto ai cittadini. Erice continuerà a sostenere ogni iniziativa capace di migliorare la qualità dei servizi e di valorizzare la cooperazione tra i Comuni".

L'apertura del nuovo presidio rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di collaborazione istituzionale tra i Comuni dell'Unione Elimo-Ericini, che negli ultimi anni hanno sviluppato una gestione condivisa di diversi servizi. L'obiettivo è quello di rendere la pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, soprattutto in territori dove la distanza dagli uffici giudiziari può trasformarsi in un ostacolo all'esercizio dei propri diritti.



