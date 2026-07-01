Trapani, successo per lo Stage portieri UISP 2026

MondoAuto Marsala festeggia il primo anno della sede di Piazza Caprera.
Non una prima apertura in città, ma una nuova tappa nel percorso dell’azienda familiare dell’automotive, attiva dal 1986 e radicata nel...
Trapani senza direttore sportivo. Luigi Volume ha rescisso il contratto con i granata a causa di sopraggiunti problemi di salute che gli impediscono di poter svolgere il proprio compito e ora la società corre ai ripari.
Dopo aver ringraziato...
A Marsala, nel laboratorio di via Mazara 199, la Pasticceria Savoia prepara il gelato ogni giorno. Le basi si lavorano la mattina e vengono utilizzate nelle ore successive, senza produzioni anticipate su più giorni.Il...
Sessanta portieri e venti tecnici provenienti da tutta Italia hanno preso parte alla terza edizione dello “Stage portieri UISP 2026”, iniziativa promossa dalla Scuola Portieri UISP Trapani. A guidare il progetto è Antonio...
L'11 agosto 2026 Colomba Bianca torna al Castello di Salemi con Calici di Stelle. Tre anni dopo l'ultima edizione, l'evento estivo della cooperativa biologica di Mazara del Vallo si rinnova con una doppia formula...