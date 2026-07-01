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» Calcio
01/07/2026 10:04:00

Trapani, successo per lo Stage portieri UISP 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/trapani-successo-per-lo-stage-portieri-uisp-2026-450.jpg

Sessanta portieri e venti tecnici provenienti da tutta Italia hanno preso parte alla terza edizione dello “Stage portieri UISP 2026”, iniziativa promossa dalla Scuola Portieri UISP Trapani.

 

A guidare il progetto è Antonio Della Corte, responsabile della scuola portieri e tecnico abilitato Goalkeeper B.

Lo stage è stato dedicato alla formazione tecnica, alla crescita individuale e alla valorizzazione del talento dei giovani portieri, con un percorso pensato per unire passione, impegno e preparazione.

 

Un appuntamento che conferma il ruolo della Scuola Portieri UISP Trapani come punto di riferimento per la formazione specifica nel settore.



Calcio | 2026-07-01 10:04:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/trapani-successo-per-lo-stage-portieri-uisp-2026-250.jpg

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