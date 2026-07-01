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Economia

» Aeroporto di Trapani
01/07/2026 08:36:00

Birgi, da oggi nuovi voli per Roma e Lampedusa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/birgi-da-oggi-nuovi-voli-per-roma-e-lampedusa-450.jpg

Nuovi collegamenti per l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi. Da oggi prende il via il volo quotidiano di Ita Airways tra Trapani e Roma Fiumicino, mentre parte anche il collegamento di HelloFly con Lampedusa.

 

Il volo Ita da Roma è previsto in arrivo a Birgi in mattinata. Ripartirà poi per Fiumicino, inaugurando una tratta giornaliera che resterà operativa fino al 6 settembre. L’auspicio, già espresso da più parti, è che il collegamento possa essere prolungato anche oltre la stagione estiva.

 

Accanto alla novità di Ita, debutta anche il volo Trapani-Lampedusa operato da HelloFly. Il collegamento sarà attivo tre giorni a settimana: venerdì, domenica e lunedì. Nelle giornate di domenica e lunedì sono previste doppie rotazioni, mattina e pomeriggio.

 

Per il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, l’avvio dei nuovi collegamenti rappresenta “un momento strategico” per lo scalo trapanese e “rafforza concretamente le opportunità di mobilità per cittadini, imprese e turismo”.

 

L’obiettivo di Airgest è consolidare la crescita dello scalo, che punta a superare il milione e mezzo di passeggeri entro la fine dell’anno.

La nuova tratta per Roma e il collegamento con Lampedusa arrivano in una stagione estiva già positiva per Birgi, con più voli e maggiore concorrenza a beneficio del territorio.









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