Da Mazara alla Scala: a soli 10 anni Silvia Clesi ammessa all'Accademia del Teatro alla Scala

30/06/2026 15:16:00

A soli dieci anni entrare all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano è un traguardo che pochissimi riescono a raggiungere. Per Silvia Clesi, giovanissima ballerina di Mazara del Vallo, questo sogno è diventato realtà dopo una selezione durissima che ha coinvolto centinaia di candidati provenienti da diversi Paesi.

Silvia, che compirà undici anni nei prossimi mesi, è stata ammessa all'Accademia del celebre teatro milanese, una delle scuole di danza più prestigiose e selettive al mondo.

Da settembre inizierà il suo percorso di studi a Milano.

Il cammino verso questo importante risultato è stato lungo e impegnativo. Dopo una prima selezione attraverso l'invio di un video, la giovane danzatrice è entrata tra i venti finalisti. Successivamente ha affrontato due settimane di prove e audizioni, al termine delle quali è arrivata la notizia più attesa: Silvia è tra i dodici allievi ammessi.

Il talento della ballerina è cresciuto nella scuola "In Punta di Piedi", diretta da Nadia Sciacchitano, con il contributo dell'insegnante Elga Martino e il supporto di Vincenzo Natale e Maria Cianciarina.

Non è il primo riconoscimento importante per la giovane mazarese. Prima dell'ammissione alla Scala aveva già ottenuto risultati di rilievo, superando le audizioni di Firenze e conquistando l'accesso all'Opera di Roma.

Per Silvia Clesi si apre adesso una nuova fase della sua crescita artistica, in un ambiente che ha formato alcuni dei più grandi protagonisti della danza italiana e internazionale. Un successo che rappresenta anche motivo di orgoglio per Mazara del Vallo e per tutta la provincia di Trapani.



