Il “caso Valenti”: il prefetto che scuote la politica a Trapani

30/06/2026 06:00:00

C’è un nome che da qualche giorno circola con sempre maggiore insistenza nei corridoi della politica trapanese. Un nome che agita i partiti, mette in allarme i consiglieri comunali, costringe molti ad anticipare riflessioni e strategie in vista delle elezioni amministrative del 2028. È il nome di Valerio Valenti.

Non è una candidatura qualsiasi. E non è nemmeno quella di un politico tradizionale.

Valenti arriva da una lunga carriera nello Stato. Prefetto, uomo delle istituzioni, servitore della Repubblica, ha attraversato alcuni dei momenti più delicati dell'amministrazione pubblica italiana. Ha gestito emergenze, rappresentato il Governo sul territorio. Ha imparato una lezione che oggi nella politica sembra quasi dimenticata: le istituzioni non si occupano, si servono.

Ha rotto gli indugi con la calma di chi non ha bisogno di costruire un personaggio. Nessun proclama, nessuna operazione studiata a tavolino, nessuna corsa preventiva a cercare il simbolo giusto o il tavolo delle alleanze. Ha semplicemente dichiarato la propria disponibilità a candidarsi alla guida della città.

Un metodo inconsueto

La politica italiana è ormai abituata al percorso inverso: prima gli accordi, poi le idee. Valenti sembra ribaltare questo schema. Parte dalla disponibilità personale, dal progetto amministrativo, dalla convinzione di poter offrire un contributo alla propria città. Saranno eventualmente i partiti a decidere se riconoscersi in quella proposta.

È la differenza sostanziale tra chi nasce dentro le istituzioni e chi nasce dentro gli apparati politici.

Valerio Valenti non è un uomo di partito, ma conosce profondamente la politica, probabilmente meglio di molti professionisti della politica stessa. Perché conosce il confine, spesso sottile, tra indirizzo politico e funzione amministrativa. Conosce il valore della rappresentanza istituzionale, della sobrietà, della compostezza, del rispetto dei ruoli. Qualità che negli ultimi anni sono diventate sempre più rare nel dibattito pubblico, specie a Trapani.

Nuovi scenari

Chi, fino a ieri, immaginava una competizione costruita esclusivamente sugli equilibri tra centrodestra e centrosinistra oggi è costretto a ricalcolare tutto. Anche perché Valenti possiede un profilo difficilmente classificabile nelle tradizionali appartenenze.

Non sorprende, allora, che nelle stanze di Palazzo Cavarretta qualcuno abbia già iniziato a fare i conti. Chi pensava di avere davanti due anni tranquilli per costruire il proprio percorso verso il 2028 scopre improvvisamente che la partita potrebbe essersi aperta molto prima.

Perché quando sulla scena entra una figura con un’autorevolezza istituzionale consolidata, gli equilibri cambiano. La vera domanda riguarda la politica trapanese: sarà capace di confrontarsi con una candidatura che nasce fuori dalle consuete liturgie dei partiti? Oppure proverà, come spesso accade, a ricondurre anche questa novità dentro le vecchie logiche delle appartenenze, dei veti incrociati e degli accordi di convenienza?

Il programma, progetto comune

Valenti parla già di programma: “Credete che io sia così sprovveduto da aver fatto un passo avanti senza avere un’idea di futuro per la città? Vi sembro davvero un mestierante senza idee e senza un metodo di lavoro? Il programma avrei potuto presentarlo in 4 + 4 = 8, ormai con l’intelligenza artificiale si fa in un battibaleno! D’altronde in molti fanno così. Oppure avrei potuto preconfezionare una proposta in modo da misurarsi su quella. Ebbene no: malgrado il programma lo abbia già chiaro in mente, commetterei un errore di presunzione a somministrarlo dall’alto, perché io non ho il verbo incarnato come il Messia. Non sono il Messia e non voglio nemmeno esserlo.

Io il programma lo voglio costruire insieme ai trapanesi e definirlo sulla base dei bisogni preminenti dei trapanesi. Saranno loro, singoli o in forma associata, a indicare le priorità, le linee di lavoro e le soluzioni da proporre”.

Spazio, dunque, a un progetto comune: “Insieme al mio gruppo dei ‘Drepanensis 2.0’ e forti dei sostenitori che di giorno in giorno si uniscono a questa sfida, siamo già al lavoro, come potrete vedere da una prima bozza qui sotto indicata. Lo ripeto e lo ripeterò fino allo sfinimento: Trapani deve cambiare marcia e accelerare per non restare insaccata nelle nebbie. Ho fiducia e credo, da ciò che percepisco, che abbiano fiducia in un nuovo corso anche la città e i suoi cittadini”.



