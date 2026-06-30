Favignana, il Consiglio comunale approva la variazione di bilancio

30/06/2026 09:00:00

Il Consiglio comunale di Favignana ha approvato all'unanimità la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, che consente di incrementare di circa 740 mila euro le risorse a disposizione dell'ente grazie a contributi straordinari e finanziamenti regionali e statali.

La manovra recepisce i fondi assegnati attraverso decreti degli assessorati regionali, dei dirigenti generali della Regione e dei Ministeri dell'Interno e dell'Economia, destinati a sostenere una serie di interventi sul territorio.

Tra le principali misure previste figurano la realizzazione di accessi al mare per le persone con disabilità, il rafforzamento dei sistemi di controllo del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti e le violazioni al Codice della strada, il sostegno alle attività di comunicazione e promozione turistica e il potenziamento dei servizi sociali comunali.

Soddisfazione è stata espressa dal gruppo di maggioranza "Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco", che sottolinea come l'arrivo di queste risorse rappresenti un'importante opportunità per il Comune.

«Riteniamo che un incremento delle entrate di questa portata sia assolutamente positivo, perché consente di alleggerire le spese che l'amministrazione aveva già programmato nel proprio bilancio e di rafforzare interventi considerati strategici per la comunità».

Nel comunicato la maggioranza rivolge anche un ringraziamento agli assessorati regionali, ai dirigenti della Regione e ai ministeri che hanno destinato i finanziamenti al Comune di Favignana.

«Per un piccolo Comune come il nostro questi contributi rappresentano risorse di fondamentale importanza per realizzare servizi e interventi a beneficio del territorio».

Un ringraziamento viene infine rivolto agli uffici comunali.

«Il personale dell'ente lavora quotidianamente, spesso andando oltre il proprio dovere, per consentire alla macchina amministrativa di portare avanti i progetti programmati dall'amministrazione».



