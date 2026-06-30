A Paceco proliferano topi e scarafaggi: interrogazione del consigliere Ricciardi

30/06/2026 16:00:00

Il consigliere comunale di Paceco, Salvatore Ricciardi, lancia l’allarme su una situazione igienico-sanitaria definita “critica e diffusa” in diverse zone del territorio comunale, dove si registra una crescente presenza di topi e scarafaggi.

Secondo quanto segnalato da cittadini e attività commerciali, il fenomeno non avrebbe più carattere episodico, ma si starebbe consolidando nel tempo, evidenziando – secondo il consigliere – una gestione non sufficientemente efficace e la mancanza di interventi strutturati e continuativi.

Per questo motivo Ricciardi ha presentato un’interrogazione urgente all’Amministrazione comunale, chiedendo chiarimenti sulla programmazione degli interventi di derattizzazione e disinfestazione, sulla loro frequenza e sulla reale efficacia delle azioni finora adottate. Nel documento si sollecitano inoltre informazioni sulle misure di prevenzione previste per evitare il ripetersi del problema.

Parallelamente, è stata inviata una nota formale all’ASP competente, affinché vengano effettuate verifiche puntuali sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio e, se necessario, adottati i provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Nel suo intervento, il consigliere invita l’Amministrazione a superare la logica degli interventi emergenziali e sporadici, chiedendo l’adozione di un piano organico e continuativo di contrasto agli infestanti, con particolare attenzione alle aree più critiche e ai punti sensibili della rete urbana e fognaria.

Ricciardi ribadisce infine che continuerà a seguire la vicenda con attenzione, chiedendo risposte concrete e tempi certi, nell’interesse della salute pubblica e del decoro urbano.



