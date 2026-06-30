Trapani, la BRT parte a metà luglio. I commercianti: "Ci avete rovinato"

30/06/2026 08:38:00

I primi autobus della Bus Rapid Transit entreranno in funzione a metà luglio, con un percorso sperimentale.

Lo ha annunciato il sindaco Giacomo Tranchida durante l'incontro con i commercianti del centro storico dedicato al Piano Acustico, un confronto che si è trasformato anche in un'occasione per fare il punto sul discusso progetto di mobilità urbana.

Secondo il primo cittadino non ci sarebbe alcun ritardo: il cronoprogramma, ha spiegato, prevedeva quattro mesi di lavori e alcune modifiche organizzative si sono rese necessarie per coordinare gli interventi con il gestore dei servizi pubblici.

Nei prossimi giorni sarà completata la segnaletica orizzontale e, salvo imprevisti, il servizio partirà entro la metà di luglio, sebbene solo per il tratto dalla caserma dei vigili del fuoco alla prima rotonda.

L'intervento - con un percorso di circa 5,4 chilometri e 22 fermate - rientra nel Piano urbano della mobilità sostenibile e punta a ridurre il traffico privato, incentivando l'uso dei parcheggi di interscambio e del trasporto pubblico.

Resta però la preoccupazione dei commercianti del centro storico, che denunciano pesanti ripercussioni economiche dovute ai cantieri ed una forte esasperazione.

"La situazione è drammatica, ci sono attività costrette a licenziare personale proprio all'inizio della stagione estiva, ci avete rovinato", affermano. Gli operatori lamentano inoltre difficoltà negli attraversamenti pedonali, disagi per le persone con disabilità e l'assenza di una data certa per la conclusione definitiva dei lavori.

La partenza dei bus rappresenterà quindi il primo vero banco di prova del progetto.

Se da un lato l'Amministrazione punta a cambiare il modello di mobilità cittadina, dall'altro i commercianti attendono che alla fase sperimentale segua rapidamente la fine dei cantieri e il ritorno alla piena operatività delle attività economiche.



