MondoAuto Marsala, un anno in Piazza Caprera: “Grazie ai nostri clienti”

30/06/2026 16:19:00

MondoAuto Marsala festeggia il primo anno della sede di Piazza Caprera.

Non una prima apertura in città, ma una nuova tappa nel percorso dell’azienda familiare dell’automotive, attiva dal 1986 e radicata nel territorio marsalese. La sede, aperta ufficialmente al pubblico venerdì 27 giugno 2025, ha segnato un passaggio importante: spazi più moderni, un’accoglienza pensata per i clienti e un’offerta ancora più ampia tra auto nuove, km zero, usato aziendale e mobilità alternativa. A un anno dall’inaugurazione, MondoAuto sceglie di ringraziare Marsala e i clienti che hanno accompagnato questa nuova fase.

Un anno nella nuova sede

“Un anno fa abbiamo aperto le porte della nuova sede di Piazza Caprera con un sogno: offrire passione, qualità e fiducia. Oggi quel sogno siete voi”, dichiarano Vincenzo e Antonino.

Il messaggio è quello dell’anniversario: un grazie alla città e a chi, in questi dodici mesi, ha scelto MondoAuto per acquistare un’auto, chiedere una consulenza o valutare una nuova soluzione di mobilità.

“Questo primo anno non è soltanto un traguardo nostro”, aggiungono. “È un traguardo condiviso con i nostri clienti, che ci hanno sostenuto e accompagnato. Ogni scelta, ogni consegna, ogni famiglia che entra in showroom fa parte di questo percorso”.

Una storia iniziata nel 1986

MondoAuto è una realtà familiare nata nel 1986 con Giovanni Sciacca. Oggi l’azienda è portata avanti dal figlio Vincenzo e dal genero Antonino, che hanno raccolto il testimone continuando a investire nel settore automotive. La nuova sede di Piazza Caprera ha consolidato la presenza dell’azienda sul territorio. Uno showroom ampio e funzionale, pensato per accogliere i clienti in modo più diretto e per accompagnarli nella scelta dell’auto più adatta. Non solo vendita, dunque. Il lavoro quotidiano passa dall’ascolto delle esigenze: budget, consumi, alimentazione, dimensioni, uso familiare o professionale.

Il rapporto con i clienti

“Abbiamo sempre pensato che scegliere un’auto non sia mai un gesto frettoloso”, spiegano Vincenzo e Antonino. “Dietro ogni acquisto ci sono necessità diverse, progetti, famiglie, lavoro, abitudini. Il nostro compito è aiutare il cliente a orientarsi con chiarezza e serietà”.

In questo primo anno, la sede di Piazza Caprera è diventata un punto di riferimento per chi cerca auto nuove, a km zero e usato aziendale. L’obiettivo resta quello di unire competenza e rapporto umano, senza perdere il carattere familiare che accompagna l’azienda fin dalle origini.

“La fiducia non si costruisce in un giorno”, dicono ancora dall’azienda. “Si costruisce con la presenza, con la disponibilità e con la capacità di esserci anche dopo la vendita”.

Marchi e mobilità alternativa

L’offerta di MondoAuto comprende i principali marchi del gruppo Stellantis: Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Opel, Citroën e Peugeot.

Spazio anche alla mobilità alternativa, con Ligier, Voge, Vent e XEV: veicoli leggeri, elettrici e urbani, pensati per chi cerca soluzioni pratiche per gli spostamenti quotidiani, per la città o per esigenze specifiche. È un settore che cambia rapidamente. Per questo, spiegano dall’azienda, la consulenza diventa sempre più importante: non basta mostrare un modello, serve capire quale soluzione risponde davvero alle necessità del cliente.

Il primo anniversario della sede di Piazza Caprera diventa così un momento di bilancio, ma anche di rilancio. “Non è solo un traguardo nostro, è un traguardo vostro”, dichiarano Vincenzo e Antonino rivolgendosi ai clienti. “Grazie per averci scelto, sostenuto e accompagnato in questo primo meraviglioso anno insieme”.

MondoAuto guarda ai prossimi mesi con la stessa linea: investire sul territorio, rafforzare i servizi e mantenere un rapporto diretto con le persone.

MondoAuto – Piazza Caprera, Marsala

Info: www.mondoautomarsala.it

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



