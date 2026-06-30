Pescato un tonno rosso gigante da 168 chili

30/06/2026 10:04:00

Da solo fa la quota tonno...

Un combattimento durato tre ore e mezza, mezzo chilometro di filo strappato in appena un minuto e, alla fine, un gigante del Mediterraneo lungo 2,30 metri e dal peso di 168 chilogrammi. È la cattura eccezionale realizzata nel Golfo di Arbatax, in Sardegna, dal 25enne Federico Doneddu, che ha portato a bordo uno dei più grandi tonni rossi mai pescati negli ultimi anni da un pescatore sportivo nella zona.

Barbiere di professione e pescatore per passione, Doneddu era uscito in mare insieme al padre con un obiettivo preciso: insidiare il tonno rosso con la tecnica del drifting. Nessuno dei due, però, immaginava di imbattersi in un esemplare di dimensioni così straordinarie.

La lotta con il gigante del mare

«In un minuto si era già preso mezzo chilometro di filo. Lì ho capito che non sarebbe stato un pesce qualunque», ha raccontato il giovane. Appena il tonno ha abboccato, lui e il padre hanno dovuto recuperare rapidamente le altre tre canne da pesca per evitare che si intrecciassero durante la fuga del pesce.

È iniziato così un estenuante "combattimento", come lo chiamano i pescatori: una lunga sfida fatta di fughe improvvise e recuperi pazienti. Il tonno ha effettuato almeno cinque o sei potenti ripartenze, costringendo Doneddu a ricominciare ogni volta da capo.

«Era agganciato alla mia cintura e non potevo passare la canna a mio padre perché era regolata sulla mia corporatura. Ho stretto i denti fino alla fine», racconta.

Un esemplare raro per il Golfo di Arbatax

Quando il pesce è finalmente arrivato sotto bordo, le sue dimensioni hanno sorpreso tutti: 168 chilogrammi per 2 metri e 30 centimetri di lunghezza.

«Dalle nostre parti è davvero raro vedere tonni di questa taglia», spiega Doneddu. Le catture dei grandi esemplari sono infatti più frequenti nella Sardegna sud-occidentale, nell'area di Carloforte, storicamente legata alla pesca del tonno.

Per questo motivo le immagini della cattura hanno fatto rapidamente il giro dei social e delle chat dei pescatori.

Una pesca regolare

Sui social non sono mancate le domande sulla regolarità della cattura. Doneddu ha chiarito di aver operato nel pieno rispetto delle norme.

La stagione della pesca sportiva al tonno rosso è aperta dal 16 giugno e il pescatore ha provveduto a comunicare immediatamente la cattura alla Capitaneria di porto, come previsto dalla normativa.

Essendo una cattura sportiva, il tonno non poteva essere commercializzato. «Lo abbiamo diviso tra familiari, amici e tutte le persone che ci hanno aiutato a portarlo a terra», racconta il giovane, che nei giorni successivi ha anche condiviso sui social una tartare preparata proprio con il pesce appena pescato.

Perché è una cattura eccezionale

Il tonno rosso (Thunnus thynnus) è il più grande predatore del Mediterraneo. Può superare i tre metri di lunghezza, vivere fino a quarant'anni e raggiungere velocità vicine ai 70 chilometri orari.

Negli ultimi anni, grazie ai piani di gestione e alle quote introdotte per tutelare la specie, la presenza del tonno rosso nel Mediterraneo è tornata ad aumentare. Tuttavia, catturare un esemplare da 168 chilogrammi resta un evento decisamente raro anche per i pescatori più esperti.

Per Federico Doneddu, quella di lunedì scorso resterà probabilmente la pesca di una vita.



