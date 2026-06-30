Marsala: "Via XI Maggio e Piazza della Repubblica scivolose dopo la perdita d'olio e..."

30/06/2026 13:00:00

Gentile redazione di TP24,

domenica mattina in Via XI Maggio e in parte di Piazza della Repubblica si è verificata la perdita di olio dal motore di un veicolo. È stato subito predisposto un intervento di pulizia per evitare scivolamenti pericolosi per i pedoni, cosa senz’altro positiva.

Tuttavia, si è poi omesso di rimuovere il terriccio assorbente utilizzato per contenere la perdita. Il risultato è che la strada è diventata ancora più scivolosa di prima e anche più sporca, poiché con il vento la polvere bianca si disperde ovunque.

Qualche giorno prima si era verificato un episodio simile, ma dopo il necessario tempo di assorbimento del liquido scivoloso, l’area era stata pulita accuratamente con l’idropulitrice, con un ottimo risultato finale. In quel caso, però, l’impresa incaricata non era la stessa.

Rosalba



