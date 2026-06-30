Trapani: in Prefettura giornata di formazione per demolizioni e contratti pubblici

30/06/2026 17:00:00

Si è svolta, presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani, una giornata di formazione rivolta al personale della Prefettura, della Questura e dei Comuni del territorio. L’incontro è stato dedicato a due temi di particolare rilievo per l’attività amministrativa degli enti pubblici: il procedimento di demolizione degli immobili abusivi e il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, con specifico riferimento agli affidamenti sotto soglia.

Per quanto riguarda il primo argomento, l’analisi ha preso le mosse dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023 e dalle novità introdotte dal D.L. 69/2024, che hanno inciso sul quadro normativo di riferimento.

Il secondo focus ha riguardato invece la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, con particolare attenzione alle procedure sotto soglia, tema centrale nell’operatività quotidiana delle amministrazioni.

L’incontro ha registrato anche una partecipazione da remoto da parte di altre Prefetture, a conferma dell’interesse diffuso per le tematiche trattate. Relatore della giornata è stato il dott. Vito Antonio Bonanno, segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e docente nei corsi per segretari comunali organizzati dal Ministero dell’Interno.

Nel corso del suo intervento, il relatore ha arricchito l’analisi normativa con riferimenti a casi concreti maturati nella propria esperienza professionale e con il richiamo a numerose pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a definire l’interpretazione delle norme esaminate.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato al confronto con i partecipanti, che hanno posto diversi quesiti sui temi affrontati, centrali per l’attività quotidiana delle amministrazioni pubbliche e soggetti a continui aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

L’ampia partecipazione e l’interesse manifestato hanno confermato il valore dell’iniziativa formativa, che proseguirà nel prossimo autunno con un’ulteriore sessione dedicata a tematiche connesse alla stipula e all’esecuzione dei contratti pubblici.



