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Istituzioni
30/06/2026 14:01:00

Distributori automatici in Questura e al CPR di Milo: procedura del Ministero dell’Interno a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/distributori-automatici-in-questura-e-al-cpr-di-milo-procedura-del-ministero-dell-interno-a-trapani-450.jpg

Il Ministero dell’Interno ha avviato una procedura negoziata senza bando di gara per l’affidamento del servizio di ristoro tramite distributori automatici a Trapani.

 

Il servizio riguarda l’installazione e la gestione di distributori automatici presso due sedi: la Questura di Trapani e il CPR di Trapani Milo, il Centro di permanenza per i rimpatri.

 

La procedura è stata pubblicata il 22 giugno. Al momento, negli elementi disponibili, non risulta indicata una data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si tratta di una procedura negoziata, quindi senza pubblicazione di un bando ordinario, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico che dovrà garantire il servizio di ristoro automatico nelle strutture indicate.

L’affidamento rientra nelle attività di gestione dei servizi interni a supporto del personale e degli utenti delle sedi interessate. Qui tutte le info.









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