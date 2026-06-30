Il processo "Aegades" con il sindaco Pagoto imputato riprende il 10 settembre 

30/06/2026 00:00:00

Il procedimento giudiziario che vede tra gli imputati il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, riprenderà il prossimo 10 settembre alle ore 15 davanti al Tribunale di Trapani. Il processo, legato all’inchiesta denominata “Aegades”, si trova ancora nella fase istruttoria, con l’audizione dei testimoni che prosegue dopo l’ultima udienza nei giorni scorsi.

Nel corso della precedente sessione, il collegio giudicante ha completato l’esame di un appartenente alle forze dell’ordine e ha disposto il rinvio per ascoltare ulteriori testimoni, confermando così che il dibattimento è ancora in pieno svolgimento e lontano da una conclusione.

L’inchiesta che ha scosso le Egadi

L’indagine Aegades, avviata dalla Procura di Trapani, aveva avuto un forte impatto politico e amministrativo sull’arcipelago nel 2020. L’operazione della Guardia di Finanza portò a misure cautelari e agli arresti domiciliari per diversi amministratori e funzionari pubblici, tra cui lo stesso Pagoto, all’epoca sindaco in carica.

Le accuse contestate vanno dalla corruzione al peculato, dal falso alla turbativa d’asta, fino ad altri reati contro la pubblica amministrazione. Secondo l’impianto accusatorio, sarebbe esistito un sistema di rapporti e condizionamenti nelle procedure amministrative, con particolare riferimento alla gestione dei servizi e degli appalti, tra cui quelli legati all’approvvigionamento idrico nelle isole minori.

Dalle indagini al processo

L’inchiesta sarebbe nata da una segnalazione risalente al 2017 e successivamente sviluppata attraverso intercettazioni e attività investigative. Nel fascicolo risultano coinvolti, oltre a Pagoto, anche altri amministratori, funzionari e soggetti privati, tra cui l’allora vicesindaco e il comandante della Polizia municipale.

Negli anni successivi il giudice dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per diversi imputati, dando avvio alla fase dibattimentale ancora in corso. Alcune posizioni, nel tempo, hanno seguito percorsi giudiziari differenti con esiti separati rispetto al procedimento principale.

Il ritorno sulla scena politica

La vicenda giudiziaria ha avuto riflessi anche sul piano politico. Dopo il commissariamento del Comune nel 2020, conseguente all’uscita di scena dell’amministrazione, Giuseppe Pagoto è tornato successivamente in campo politico.

Nel 2025, dopo nuove elezioni amministrative, l’ex sindaco è stato rieletto alla guida del Comune di Favignana, in un voto che ha diviso l’opinione pubblica locale tra sostenitori e critici del suo ritorno.

Processo ancora aperto

Con l’udienza fissata al 10 settembre, il procedimento Aegades prosegue quindi il suo percorso in tribunale, con l’ascolto dei testimoni ancora centrale nella fase dibattimentale.

Una vicenda giudiziaria complessa che continua a intrecciare giustizia e amministrazione pubblica, mentre il Comune di Favignana resta guidato dall’attuale sindaco in attesa della conclusione del processo e di una eventuale verità giudiziaria definitiva.



