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» Dalla Regione
30/06/2026 18:00:00

Istruzione, Schifani convoca Turano sulla revoca di Avviso 33 e tutela del diritto allo studio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/istruzione-schifani-convoca-turano-sulla-revoca-di-avviso-33-e-tutelare-il-diritto-allo-studio-450.jpg

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato oggi con urgenza a Palazzo d'Orléans un incontro con l'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, per fare il punto sulla revoca dell'Avviso 33 e sulle possibili ripercussioni per l'anno formativo 2026-2027.

 

Nel corso della riunione sono state esaminate le motivazioni che hanno portato alla revoca del provvedimento e le criticità emerse. Al termine dell'incontro, Schifani ha dato mandato all'assessore Turano di individuare nel più breve tempo possibile la soluzione più idonea per garantire a tutti gli studenti aventi diritto la prosecuzione del percorso previsto dall'obbligo formativo.

 

«La nostra priorità – ha dichiarato il presidente della Regione – è garantire il diritto allo studio e offrire certezze alle famiglie, evitando qualsiasi conseguenza sull'avvio del prossimo anno scolastico e formativo».

Schifani ha inoltre chiesto all'assessore di verificare tutte le possibili soluzioni amministrative e organizzative per rispettare i tempi di avvio delle attività didattiche, assicurando la continuità dell'offerta formativa e la tutela degli operatori del settore.

 

L'obiettivo della Regione è quello di scongiurare ritardi o disagi che possano compromettere l'inizio dell'anno scolastico e formativo 2026-2027, garantendo stabilità al sistema dell'istruzione e della formazione professionale in Sicilia.









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